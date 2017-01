UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＯＭＣ声明で買い戻し

(内容を追加しました) [ニューヨーク 31日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*02.00(+0*15.00)=3.6457% 前営業日終盤 85*19.00(‐0*01.50)=3.6744% 10年債 (2105GMT) 92*25.50(+0*05.00)=2.5876% 前営業日終盤 92*20.50(‐0*02.00)=2.6063% 5年債 (2105GMT) 99*30.25(+0*00.50)=1.3864% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*01.00)=1.3896% 2年債 (2105GMT) 99*28.00( 0*00.00)=0.3128% 前営業日終盤 99*28.00(+0*00.25)=0.3127% 31日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。午後発表された米連邦公開市場委員 会(FOMC)声明で、金融緩和縮小に関する手掛かりが示されなかったことを受け、当 初の下げから値を戻す展開となった。 FOMCは声明で、景気回復が続いているものの依然として下支えが必要との認識を 示し、9月の次回会合で買い入れ縮小に着手するかどうかについてヒントを与えなかった 。景気認識については、経済活動が年前半「控えめな(modest)」ペースで拡大している と指摘、6月時点での「緩やか(moderate)」から判断を修正した。また経済への逆風と して住宅ローン金利が再び上昇している点にも言及した。 大和証券キャピタル・マーケッツ・アメリカの首席エコノミスト、マイケル・モラン 氏は、景気判断の修正や住宅ローン金利上昇への言及は、FRBの量的緩和プログラムが 今後も安定推移する可能性を示唆しているとした上で、「住宅部門は成長をけん引してい るセクターであり、住宅市場への下向きリスクを懸念していれば、こういったリスクに耐 えられるという確信が持てるまで買い入れを縮小することはないだろう」と述べた。 10年債 は6/32高。利回りは2.586%。利回りは一時2.70 2%まで上昇する場面もみられた。 30年債 は16/32高。利回りは3.644%。 経済指標では、第2・四半期の国内総生産(GDP)速報値が年率換算で1.7%増 と、予想の1.0%増を上回る一方、第1・四半期は確報値の1.8%増から1.1%増 に下方修正された。また7月のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米 雇用報告によると、民間部門雇用者数は20万人増加、ロイターがまとめた市場予想の1 8万人増を上回った。6月分も当初の18万8000人増から19万8000人増に上方 修正された。労働市場に関しては週末に発表される雇用統計の内容にも注目が集まってい る。 財務省はこの日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング) の計画を公表した。総額720億ドルの3年・10年・30年債を発行する。内訳は3年 債が320億ドル、10年債が240億ドル、30年債が160億ドルで、前回の四半期 定例入札から変わらず。ただ、財政状況が改善していることから、今後数カ月は2年と3 年債の発行額を引き下げる。 さらに変動利付債(FRN)の初回入札を来年1月末に行うとし、FRNの構造など に関する最終的な規定を公表した。入札の規模などの詳細は11月に発表する。FRNの 発行は1997年以来初めて。FRNが発行されることで、財務省が以前検討した50年 債など、他の種類の債券の発行の見込みはなくなったとみられている。 Tボンド先物9月限 は5/32高の134─02/32。 Tノート先物9月限 は0.50/32高の126─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.25)