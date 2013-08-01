＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月１日─８日８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月１日（木） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 50.1 50.1 （速報値） １１：３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 39.372 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／２７までの週、１０００件） 345 343 １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 53.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.4 0.5 １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 52.0 50.9 ７月米自動車販売台数 ２日（金） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） 0.6 0.3 （前年比、％） 1.6 1.6 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） 0.0 -0.3 （前年比、％） 0.3 -0.1 １２：３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.5 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 184 195 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 189 202 （失業率、％） 7.5 7.6 １４：００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 4.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 2.3 2.1 ３日（土） ０１：００ＧＭＴ ７月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ５日（月） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.1 ０１：４５ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 50.4 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 49.6 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A -0.1 １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 52.2 （景気指数） N/A 51.7 ６日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A 0.67 ０８：３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -2.3 ０８：３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A -2.9 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） N/A -1.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -44.1 -45.0 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ７日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -6.0 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A -1.0 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １９：００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 15.00 19.60 ８─１５日 時間未定 ７月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 690.4 860.5 ７月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.0 14.2 ７月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 14.0 ８日（木） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.03 失業率（％） N/A 5.7 ０６：００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 141 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／３までの週、１０００件） N/A N/A ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 時間未定 ７月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 4.8 -3.1 輸入（前年比、％） 4.1 -0.7 貿易収支（10億ドル） 27.3 27.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━