2日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ２日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 臨時国会召集（７日まで） ０９：００ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 個人向け国債の発行条件等 ０８：５０ ７月マネタリーベース（日銀） １０：００─１２：００ 社会保障制度改革国民会議 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等 １０：３０ ３０年利付国債（８月債)の発行予定額等 １５：００ ７月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） １６：３０─１７：３０ 経済財政諮問会議 ●決算 三菱商事、三井物産、旭化成、三越伊勢丹、トヨタ、 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １日（木） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米自動車販売台数 スペイン国債入札 ２日（金） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １２：３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省） １２：３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省） １４：００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省） １６：１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ボストン） 第２・四半期インドネシアＧＤＰ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ １日（木） Q2 2013 ARCELORMITTAL SA Q2 Q2 2013 ASTRAZENECA PLC Q2 INTERIM LLOYDS BANKING GROUP PLC Q2 2013 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 Q3 SIEMENS AG Q3 Q2 2013 SOCIETE GENERALE Q2 Q2 2013 American International Group Q2 2013 Exxon Mobil Corp. Q4 2013 The Procter & Gamble Company ２日（金） Q2 2013 ALLIANZ SE H1 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP Q2 2013 Chevron