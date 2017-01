UPDATE 1-米金融・債券市場＝大幅下落、米指標で緩和早期縮小めぐる観測台頭

(内容を追加しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 84*10.00(‐1*24.00)=3.7542% 前営業日終盤 86*02.00(+0*15.00)=3.6457% 10年債 (2105GMT) 91*26.00(‐0*31.50)=2.7079% 前営業日終盤 92*25.50(+0*05.00)=2.5876% 5年債 (2105GMT) 99*14.50(‐0*15.75)=1.4890% 前営業日終盤 99*30.25(+0*00.50)=1.3864% 2年債 (2105GMT) 99*27.00(‐0*01.00)=0.3286% 前営業日終盤 99*28.00( 0*00.00)=0.3128% 1日の米金融・債券市場では国債価格が大幅下落。10年債利回りは2年ぶりの高水 準近辺に上昇した。米経済指標を手掛かりに、連邦準備理事会(FRB)による緩和規模 の早期縮小をめぐる観測が再び広がった。 経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が季節調整済で32万6000件と、前 週比1万9000件減少、2008年1月以来5年半ぶりの低水準となったほか、7月の 米供給管理協会(ISM)製造業景気指数も55.4と前月の50.9から上昇、201 1年6月以来2年ぶりの高水準となった。 統計を受け、翌2日発表の7月雇用統計も強い内容になるとの見方が広がった。市場 予想は、非農業部門雇用者数が18万4000人増、失業率は7.5%とみられている。 月次の雇用者数の伸びが20万人程度となれば、FRBは月額850億ドルの資産買い入 れ縮小に向け準備を始めるともみられるなか、今回は「20万人程度の雇用者数の伸びが 織り込まれており、さらに上振れる可能性もある」(TD証券のエリック・グリーン氏) という。 10年債 は1─1/32安。利回りは2.714%と前日から約12ベ ーシスポイント(bp)上昇した。7月上旬には予想を上回る雇用統計を受け、利回りが 約2年ぶりの高水準近辺に迫った経緯がある。 30年債 は1─29/32安。利回りは3.769%と前日から12. 3bp上昇した。 期間が長めの国債利回りは、1日の上昇幅が7月5日以降で最大となる勢い。この日 の株式市場では、S&P500 指数が初めて1700ポイントの大台に乗せた。 Tボンド先物9月限 は2─01/32安の132─01/32。 Tノート先物9月限 は1─02/32安の125─12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-1.00)