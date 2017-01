指標予測＝4─6月期実質ＧＤＰは年率＋3.6％、輸出回復・設備投資も底打ちか

[東京 2日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、12日に内閣府が発 表する2013年4─6月期実質国内総生産(GDP)1次速報の予測中央値は、前期比プラス0.9%、 年率3.6%となった。消費の好調が続く中で輸出が回復し、設備投資の底打ち感を指摘する声も出始めた 。アベノミクス効果が下支えとなった景気回復が持続しているとの見方が大勢だ。 1─3月期に高い伸びで景気のけん引役となった消費は、今回も前期比プラス0.5%と堅調が続く見 込み。貿易統計などで米国向けの回復が明らかになっているとして、外需の寄与度も2期連続のプラスを見 込む声が多かった。 年率換算で4%を超える高い伸びとなった1次速報から伸び率は鈍化するが、「景気回復の動きが続い ていることを確認する結果になるだろう」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)とみられている。 安倍政権が秋の国会で減税策を導入して押し上げを狙う設備投資の平均値は、プラス0.7%と強めの 予想。一部マイナス成長を予測した機関もあるが、平均値を下回っても増加に転じれば「下げ止まりが確認 される」(SMBC日興証券)との見方が広がりそうだ。 前期比 年率 消費 設備 外需 Median 0.9 3.6 0.5 0.7 0.2 Highest 1.2 4.7 0.9 1.7 0.4 Lowest 0.6 2.3 0.1 -0.5 0.0 No. of Forecasts 28 28 28 28 28 Barclays Securities Japan 1.1 4.7 0.7 1.5 0.2 BNP Paribas 0.9 3.8 0.5 1.2 0.2 BofAML 0.9 3.6 0.5 0.5 0.2 CA-CIB 0.8 3.4 0.6 -0.5 0.3 Citi 0.9 3.6 0.6 0.8 0.3 Dai-ichi Life Research 0.9 3.5 0.5 1.3 0.4 Daiwa Institute of Research 0.7 3 0.6 -0.2 0.3 Daiwa SB Investments 0.9 3.8 0.5 0.6 0.3 Informa Global Markets 0.9 3.6 0.4 0.7 0.2 ITOCHU Economic Research Institute 0.8 3.2 0.8 0.8 0.2 Japan Research Institute 0.9 3.6 0.4 0.9 0.3 JPMorgan Chase 1.1 4.5 0.9 1.7 0 Meiji Yasuda Life Insurance 0.8 3.1 0.4 0.2 0.4 Mitsubishi Research Institute 0.9 3.5 0.5 0.3 0.2 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities 0.8 3.4 0.4 1.1 0.2 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 0.7 3 0.1 0.2 0.2 Mizuho Research Institute 0.8 3.1 0.7 1 0.2 Mizuho Securities Research and Consulting 0.9 3.6 0.6 1.3 0.2 Monex 0.9 3.6 0.4 0.7 0.2 Morgan Stanley MUFG Securities 0.9 3.6 0.5 0.4 0.3 NLI Research 0.9 3.6 0.6 0.8 0.2 Nomura 0.6 2.3 0.6 0.6 0.3 Norinchukin Research 0.9 3.8 0.5 0.3 0.2 RBS 1 3.9 0.7 1.2 0.3 Shinkin Central Bank Research 0.8 3.4 0.5 0.5 0.2 SMBC Nikko Sec 0.7 2.9 0.5 0 0.4 Societe Generale 1.2 4.7 0.7 0.9 0.2 Sumitomo Mitsui Asset Management 1 3.9 0.4 0.6 0.4