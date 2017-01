UPDATE 1-米製造業新規受注、6月は前月比1.5％増　輸送機器が押し上げ

(内容を追加しました。) [ワシントン 2日 ロイター] - 米商務省が2日発表した6月の製造業新規受注 は前月比1.5%増と、3カ月連続で増加した。財政引き締めや外需の減退により、製造 業は春に失速したが、再び勢いを増している兆候が示唆された。 ただ市場予想の2.3%増は下回った。5月分は当初発表の2.1%増から3.0% 増に上方修正された。 輸送機器が12.0%伸び、全体を押し上げた。 輸送機器を除くベースでは、新規 受注は0.4%減少した。 耐久財受注残は2.1%増えた。増加率は2007年12月以来の大きさで、今後の 製造業活動を占う上で明るい材料となる。 耐久財受注は3.9%増加。前週発表の4.2%増から下方改定された。 民間企業の設備投資計画の先行指標される投資航空機除く非国防資本財は0.9%増 で、前週発表の0.7%増から上方修正された。 詳細は以下の通り。 受注(季節調整後、前月比%) June May Apr 新規受注 1.5 3.0 1.3 輸送機器を除く -0.4 1.0 0.2 国防関連を除く 1.0 2.7 0.8 製造―受注残 5.3 7.4 4.8 耐久財 3.9 5.5 3.6 一次金属 -1.5 2.3 2.3 一般機器 2.6 0.5 1.2 コンピュータ/電子機器 -1.7 3.2 4.6 電気機器・製品 -1.8 3.4 0.1 輸送機器 12.0 15.1 8.0 非国防航空機 32.1 67.6 18.4 国防航空機 18.7 4.8 42.8 船舶・ボート 25.9 55.3 27.0 非耐久財 -0.6 0.8 -0.7 コンピュータ・関連製品 1.2 -1.2 -3.7 自動車・部品 0.8 -0.9 2.3 非国防資本財 6.4 12.8 3.5 航空機除く非国防資本財 0.9 2.1 1.2 国防資本財 29.2 22.9 29.9 輸送機器除く耐久財 -0.1 1.3 1.8 非国防耐久財 2.8 5.1 2.6 耐久財受注残 2.1 1.2 0.3 出荷(季節調整後、前月比%) 総出荷 -0.4 1.0 -0.7 耐久財 -0.2 1.3 -0.6 航空機除く非国防資本財 -0.9 2.0 -2.1 在庫(季節調整後、前月比%) 総在庫 0.1 -0.1 0.1 コンピュータ・関連製品 2.5 5.8 5.1 自動車・部品 -0.3 -0.3 0.1 June May 対出荷在庫比率 1.30 1.30 前回発表 Jun May Apr 新規受注 N/A 2.1 1.3 耐久財 4.2 5.2 3.6 エコノミスト予想(ロイター調査) 新規受注 +2.3 pct