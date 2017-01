米金融・債券市場＝国債利回り低下、雇用統計受け

[ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*12.00(+1*02.00)=3.6882% 前営業日終盤 84*10.00(‐1*24.00)=3.7542% 10年債 (2105GMT) 92*23.00(+0*29.00)=2.5979% 前営業日終盤 91*26.00(‐0*31.50)=2.7079% 5年債 (2105GMT) 100*02.75(+0*20.25)=1.3571% 前営業日終盤 99*14.50(‐0*15.75)=1.4890% 2年債 (2105GMT) 99*28.75(+0*01.75)=0.3013% 前営業日終盤 99*27.00(‐0*01.00)=0.3286% 2日の米金融・債券市場では国債価格が大幅に値上がりし利回りは低下した。7月の 米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回ったことを受け、市場では、米連邦 準備理事会(FRB)の債券買い入れ規模縮小の時期をめぐって不透明感が強まったとの 指摘が聞かれた。 7月の非農業部門雇用者数は前月比16万2000人増となり、予想の18万400 0人増を下回った。一方、失業率は7.4%と前月から0.2%ポイント改善し、200 8年12月以来の低水準となった。失業率の低下は一部は雇用増によるものだが、労働参 加率の低下も反映している。5、6月分の雇用者数の伸びは下方修正された。 雇用統計を受け、FRBが9月に緩和規模縮小に踏み切るとの当初の見方が一部後退 したという。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国債トレーディング部マネジング・ディ レクター、リック・クリングマン氏は「緩和縮小の時期は再び不透明になった」と指摘し た。 10年債 利回りは2.61%に低下、雇用統計発表前は2.75%近辺 で推移していた。 短期金利先物市場でも最初の利上げ時期が2015年以降になるとの見方が強まった 。 シカゴ商品取引所(CBOT)を傘下に置く米CMEグループ は2日、雇用 統計発表直前に米10年債と30年債の先物取引を5秒間停止したことを明らかにした。 CMEの広報担当者は、統計発表時刻の米東部時間午前8時半(日本時間午後9時半 )の3秒前に、米10年・30年債先物契約で「ストップ・ロジック・イベント」を発動 したことを確認した。 トムソン・ロイターがまとめたデータによると、発表前の1分間に取引された米10 年債先物契約は約19万8000枚で、これは前日の取引量の約14%に相当する。 ストップ・ロジック・イベントは通常、市場が過度に変動した場合に自動的に発動さ れる仕組みとなっている。 商品先物取引委員会(CFTC)は、停止前の取引状況を調査していると明らかにし た。 Tボンド先物9月限 は1─22/32高の133─23/32。 Tノート先物9月限 は1─06.50/32高の126─18.50/32 。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.75 (-1.75)