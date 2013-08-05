〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ５日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月５―８月９日の海外経済指標】 予想 前回 ５日（月） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.4 0.1 ０１：４５ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） 50.4 50.4 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 49.6 49.6 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） -0.6 1.0 （前年比、％） N/A -0.1 １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 52.2 （景気指数） 53.3 51.7 ６日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0.80 0.67 ０８：３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.6 0.0 （前年比、％） 0.7 -2.3 ０８：３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.9 -0.8 （前年比、％） 0.9 -2.9 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.0 -1.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -43.5 -45.0 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ７日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -6.0 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.3 -1.0 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １９：００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 15.00 19.60 ８─１５日 時間未定 ７月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 690.4 860.5 ７月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.0 14.2 ７月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 14.0 ８日（木） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 1.03 失業率（％） 5.8 5.7 ０６：００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 149 141 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／３までの週、１０００件） 336 326 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 時間未定 ７月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 4.8 -3.1 輸入（前年比、％） 4.1 -0.7 貿易収支（10億ドル） 27.3 27.1 ９日（金） ０１：３０ＧＭＴ ７月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） -2.2 -2.7 ０１：３０ＧＭＴ ７月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.7 2.7 ０５：３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.0 8.9 ０５：３０ＧＭＴ ７月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.3 13.3 ０５：３０ＧＭＴ １─７月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％ 20.0 20.1 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.1 -0.4 ０８：３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.50 -8.49 １４：００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月５―８月９日の海外行事予定】 ５日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５：４５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 題目「米経済の展望」 フランス国債入札 スペイン国債入札 インドネシア［政令指定休日］ ６日（火） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 インドネシア［政令指定休日］ ７日（水） １６：１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済情勢などについて 講演 １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １７：４０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ドイツ国債入札 英中銀インフレ報告 インドネシア［政令指定休日］ ８日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ギリシャのサマラス首相が訪米 韓国中銀金融政策会合 インドネシア、マレーシア、シンガポール［断食明け祭］ ９日（金） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀四半期金融政策報告 ロシア中銀金融政策決定会合 インド、インドネシア、マレーシア、シンガポール［断食明け祭］ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━