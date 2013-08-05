6日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ６日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ５年利付国債（８月債）の入札予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ６月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） １７：００ 流動性供給入札において追加発行された国債の銘柄（財務省） ●決算 １３：００ 東レ １３：００ 出光 １５：００ パイオニア いすゞ １５：００ サントリー食品 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（月） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局） １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５：４５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 題目「米経済の展望」 フランス国債入札 インドネシア［政令指定休日］ ６日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０８：３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ速報値 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が記者との朝食会で講演 インドネシア［政令指定休日］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ５日（月） INTERIM HSBC HOLDINGS PLC ６日（火） Q2 CREDIT AGRICOLE SA INTERIM STANDARD CHARTERED PLC H1 UNICREDIT SPA Q3 2013 Walt Disney Company