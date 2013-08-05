〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.040％、6カ月物は0.075％＝財務省

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［ワシントン ５日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989889 最高利回り落札比率 93.60％ カバー（応札倍率） 4.73倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,372,400 応札総額 141,825,492,400 競争入札 29,334,355,000 非競争入札 466,017,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年8月8日 償還日 2013年11月7日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.065％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.962083 最高利回り落札比率 44.89％ カバー（応札倍率） 5.13倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,746,100 応札総額 128,177,651,100 競争入札 24,057,570,000 非競争入札 467,176,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年8月8日 償還日 2014年2月6日
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