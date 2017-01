米金融・債券市場＝反落、予想上回る米経済指標や四半期入札に備える動きで

[ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2020GMT) 84*21.00(‐0*23.00)=3.7328% 前営業日終盤 85*12.00(+1*02.00)=3.6882% 10年債 (2020GMT) 92*12.50(‐0*10.50)=2.6381% 前営業日終盤 92*23.00(+0*29.00)=2.5979% 5年債 (2020GMT) 99*30.25(‐0*04.50)=1.3864% 前営業日終盤 100*02.75(+0*20.25)=1.3571% 2年債 (2020GMT) 99*28.50(‐0*00.25)=0.3054% 前営業日終盤 99*28.75(+0*01.75)=0.3013% 5日の米金融・債券市場では国債価格が反落。米供給管理協会(ISM)が発表した 予想を上回る非製造業総合指数や今週の四半期定例入札に備える動きに圧迫された。 2日の7月米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回ったことを受け米国 債相場は大きく上昇していたことから、この日は利益確定の売りが出た。 ISMが5日発表した7月の非製造業総合指数(NMI)は56.0と、3年ぶり低 水準だった前月の52.2から上昇し、エコノミスト予想を上回った。 指標10年債 は10/32安。利回りが2.64%。前営業日終盤時点 の2.60%から上昇した。 30年債 は24/32安。利回りが3.74%。前営業日終盤は3.6 9%だった。 Tボンド先物9月限 は17/32安の133─06/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32安の126─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.50)