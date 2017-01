UPDATE 1-米金融・債券市場＝反落、予想上回る米経済指標や四半期入札に備える動きで

(内容を追加しました) [ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 84*21.50(‐0*22.50)=3.7319% 前営業日終盤 85*12.00(+1*02.00)=3.6882% 10年債 (2105GMT) 92*12.00(‐0*11.00)=2.6400% 前営業日終盤 92*23.00(+0*29.00)=2.5979% 5年債 (2105GMT) 99*30.25(‐0*04.50)=1.3864% 前営業日終盤 100*02.75(+0*20.25)=1.3571% 2年債 (2105GMT) 99*28.50(‐0*00.25)=0.3054% 前営業日終盤 99*28.75(+0*01.75)=0.3013% 5日の米金融・債券市場では国債価格が反落。米供給管理協会(ISM)が発表した 予想を上回る非製造業総合指数や今週の四半期定例入札に備える動きに圧迫された。 2日の7月米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回ったことを受け米国 債相場は大きく上昇していたことから、この日は利益確定の売りが出た。 ISMが5日発表した7月の非製造業総合指数(NMI)は56.0と、3年ぶり低 水準だった前月の52.2から上昇し、エコノミスト予想を上回った。 指標10年債 は9/32安。利回りが2.64%。前営業日終盤時点の 2.60%から上昇した。 30年債 は23/32安。利回りが3.73%。前営業日終盤は3.6 9%だった。 国際武装組織アルカイダによる攻撃の恐れがあるとして中東、北アフリカの米大使館 が閉鎖され、前週末から強まっていたリスク回避が後退したことも、利回り上昇の一因と なった。 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁はこの日、米失業率が7.4%に低下したことを 受けて、連邦準備理事会(FRB)は資産買い入れ縮小に近づいているとの認識を示した 。また私見として、9月の縮小開始が望ましいと述べた。ただこの発言による国債相場へ の影響は限定的だったという。 ストーン&マッカーシー・リサーチ・アソシエーツのマーケット・アナリスト、ナン シー・バンデン・フーテン氏は、総裁発言に特に新味はなかったとし「総裁はややタカ派 的で、債券買い入れ規模の縮小が視野に入っているとの見方を示した」と話した。 連邦準備理事会(FRB)は国債買い切りオペを実施し、2036年2月から204 2年11月までに償還を迎える国債14億9600万ドルを買い入れた。 財務省は6―8日に3年・10年・30年債の入札を実施する。6日には320億ド ルの3年債入札が予定されている。 利回りが約2年ぶり高水準にとどまっていることから、入札は買いを集める可能性が あると関係者は指摘している。 財務省は今月の3年債入札の発行額を据え置いたが、今後数カ月に2年債と3年債の 発行額を引き下げる方針を示している。 ストーン&マッカーシーのアナリストによると、来年1月の変動利付債の初回入札の 後、財政状況によって、発行額はさらに引き下げられる可能性がある。 Tボンド先物9月限 は17/32安の133─06/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32安の126─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.50)