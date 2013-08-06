7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました) ［東京 ７日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ７月末の外貨準備高（財務省） ０９：１５ 政府与党政策懇談会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ ７月分 携帯電話３社の契約・純増数 １４：００ 東芝 経営方針説明会 １７：３０ 東電 福島第一原発に関する定例会見 ●決算 １４：００ 石油資源 １４：００ 丸紅 １４：００ サントリーＨＤ １５：００ クボタ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０８：３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ速報値 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が記者との朝食会で講演 インドネシア［政令指定休日］ ７日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関） １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １６：１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済情勢などについて講演 １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １７：４０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 １９：００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） ドイツ国債入札 英中銀インフレ報告 インドネシア［政令指定休日］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ６日（火） Q2 CREDIT AGRICOLE SA INTERIM STANDARD CHARTERED PLC H1 UNICREDIT SPA Q3 2013 Walt Disney Company ７日（水） Q2 ING GROEP NV Q2 2013 Prudential Financial, Inc. Q2 2013 Time Warner Inc.