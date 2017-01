米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、堅調な3年債入札で下げ幅縮小

[ニューヨーク 6日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2033GMT) 84*25.00(+0*03.50)=3.7251% 前営業日終盤 84*21.50(‐0*22.50)=3.7319% 10年債 (2033GMT) 92*11.50(‐0*00.50)=2.6421% 前営業日終盤 92*12.00(‐0*11.00)=2.6400% 5年債 (2033GMT) 99*29.75(‐0*00.50)=1.3896% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*04.50)=1.3864% 2年債 (2033GMT) 99*28.25(‐0*00.25)=0.3094% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*00.25)=0.3054% 6日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ横ばい。この日実施された320億ドル の3年債入札には堅調な需要がみられた。 カンター・フィッツジェラルドの債券ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は 、序盤静かに始まった後、全般的に狭いレンジながら幾分より活発な取引が行われたと指 摘。入札を控え、価格を押し下げる動きで、最初は出来高が膨らんだと話した。 利回りが押し上げられたことで入札には順調な引き合いがみられ、3年債入札の応札 倍率は3.21倍となった。 入札を受けて相場は下げ幅を縮小し、前日比ほぼ変わらずとなった。 指標10年債 はほぼ横ばい。利回りは2.643%。 Tボンド先物9月限 は1/32安の133─05/32。 Tノート先物9月限 は0.50/32高の126─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)