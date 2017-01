UPDATE 1-米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、堅調な3年債入札で下げ幅縮小

(内容を追加しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 84*23.00(+0*01.50)=3.7290% 前営業日終盤 84*21.50(‐0*22.50)=3.7319% 10年債 (2105GMT) 92*11.50(‐0*00.50)=2.6421% 前営業日終盤 92*12.00(‐0*11.00)=2.6400% 5年債 (2105GMT) 99*29.75(‐0*00.50)=1.3896% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*04.50)=1.3864% 2年債 (2105GMT) 99*28.25(‐0*00.25)=0.3094% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*00.25)=0.3054% 6日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ横ばい。この日実施された320億ドル の3年債入札では堅調な需要が見られた。 キャンター・フィッツジェラルドの債券ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は、序盤は静かだったが、その後は全般的に狭いレンジながら幾分取引が活発化したと指 摘。入札を控え、価格を押し下げようとする動きで序盤に出来高が膨らんだと話した。 利回りが押し上げられたことで入札では順調な引き合いが見られ、3年債入札の応札 倍率は3.21倍となった。 入札を受けて相場は下げ幅を縮小し、前日比ほぼ変わらずとなった。 指標10年債 はほぼ横ばい。利回りは2.643%。 10年債利回りは7月初旬に約2年ぶり高水準となる2.755%をつけた後、約3 0ベーシスポイント(bp)のレンジで推移している。 7日には240億ドルの10年債、8日には160億ドルの30年債入札が予定され ている。 10年債入札はクーポンが2011年5月以来の高水準となっており、3年債入札と 同様に強い引き合いが見られる可能性がある。 ペイデン&ライジェルのジェームス・サーニ氏は、株価の下落が米国債への逃避買い をやや後押ししたとし、市場は連邦準備理事会(FRB)が債券買い入れペースをゆっく り縮小し始める可能性に合わせて調整しようとしているとの見方を示した。同氏は、FR Bはある時点で縮小に動き始めるとし、「一時的なボラティリティが見られるのは、市場 関係者が(縮小開始)時期と規模を見極めようとしているためだ」と語った。 この日発表された6月の貿易収支で赤字が2009年10月以来約3年半ぶりの低水 準となったことで、米国債は序盤に一時売られたものの、売りは長続きしなかった。 FRBはこの日、国債買い切りオペを実施し、2018年5月から2019年4月ま でに償還を迎える国債56億5200万ドルを買い入れた。 大手金融機関の一部ではFRBが9月の連邦公開市場委員会(FOMC)で資産買い 入れ規模の縮小を開始すると予想しているが、7月の雇用統計で非農業部門雇用者数の増 加幅が予想を下回ったことから縮小開始は9月よりも遅くなるとの見方も出ている。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は6日、FRBの資産買い入れについて、おそらく年 内に縮小に着手するとの見方を示し、経済指標次第では9月に縮小を開始する可能性もあ ると述べた。金利については、失業率が6.5%を下回るまでゼロ近辺に据え置くとの見 通しを示した。 Tボンド先物9月限 は1/32安の133─05/32。 Tノート先物9月限 は0.50/32高の126─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)