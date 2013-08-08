再送-8日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました) ［東京 ８日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：２０ 経済財政諮問会議 首相あいさつ（８：３０） ０８：４０ 繰り上げ閣議、中期財政計画＆シーリング 閣議了解 ０８：５０ ６月経常収支、上期分も（財務省） （指標予測：３９３０億円程度の黒字） ０８：５０ ７月貸出・預金動向（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（７月中：指定報告期間ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札予定額等（財務省） １３：３０ ７月全国企業倒産（商工リサーチ） １４：００ ７月景気ウォッチャー調査（内閣府） １５：００ ８月フォーキャスト調査（日経センター） １５：３０ 日銀総裁会見 １７：１５ 政府汚染水処理対策委員会（第４回） ●決算 １３：００ ニコン １３：００ 大塚ＨＤ １５：００ オリンパス １５：００ ヤマダ電機 １５：３０ ローム ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関） ０９：３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １６：１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済情勢などについて講演 １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １７：４０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 １９：００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） ドイツ国債入札 ハンガリー中銀が７月２３日金利決定会合の議事録公表 インドネシア［政令指定休日］ ８日（木） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局） ０６：００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ギリシャのサマラス首相が訪米 韓国中銀金融政策会合 インドネシア、マレーシア、シンガポール［断食明け祭］ ７月中国貿易統計 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ７日（水） Q2 ING GROEP NV Q2 2013 Prudential Financial, Inc. Q2 2013 Time Warner Inc. ８日（木） H1 NESTLE SA Q2 COMMERZBANK AG H1 RIO TINTO PLC Q2 2014 NVIDIA Corp.