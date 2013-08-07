＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月７日─８日１４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -6.0 １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.3 -1.0 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １９：００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 15 19.6 ８─１５日 時間未定 ７月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 665.0 860.5 ７月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.2 ７月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 14.0 ８日（木） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 1.03 失業率（％） 5.8 5.7 ０６：００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 149 141 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／３までの週、１０００件） 336 326 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 時間未定 ７月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 3.0 -3.1 輸入（前年比、％） 2.1 -0.7 貿易収支（１０億ドル） 27.2 27.1 ９日（金） ０１：３０ＧＭＴ ７月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） 2.8 2.7 ０１：３０ＧＭＴ ７月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -2.2 -2.7 ０５：３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.0 8.9 ０５：３０ＧＭＴ ７月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.5 13.3 ０５：３０ＧＭＴ １─７月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.0 20.1 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.1 -0.4 ０８：３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.50 -8.49 １４：００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 -0.5 １２日（月） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀） （１０億ユーロ） N/A -4.1 １８：００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A 116.5 １３日（火） ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.9 （速報値） ０８：３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.9 ＲＰＩ（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 3.3 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 3.3 ０８：３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 4.2 産出（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.0 ０９：００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 36.3 （現況指数） N/A 10.6 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -1.3 １１：３０ＧＭＴ ７月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 93.50 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.3 -0.2 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.3 0.0 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.1 １４日（水） ０５：３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A -0.2 （Ｑ１） ０６：００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.4 （Ｑ１） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 1.0 ０８：３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.8 ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.1 （Ｑ１） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.4 0.8 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ の発表予定、日本の重要指標の民間エコノミスト予想は を ご覧ください。