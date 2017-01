米金融・債券市場＝上昇、高水準のクーポンで10年債入札は堅調

[ニューヨーク 7日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2030GMT) 85*14.00(+0*23.00)=3.6844% 前営業日終盤 84*23.00(+0*01.50)=3.7290% 10年債 (2030GMT) 92*23.00(+0*11.50)=2.5986% 前営業日終盤 92*11.50(‐0*00.50)=2.6421% 5年債 (2030GMT) 100*00.75(+0*03.00)=1.3701% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*00.50)=1.3896% 2年債 (2030GMT) 99*28.50(+0*00.25)=0.3055% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.25)=0.3094% 7日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。この日実施された10年債入札は、高 水準のクーポンが買いを促し、堅調な結果だった。 指標10年債 は13/32高。利回りは2.60%と、前日終盤時点の 2.64%から低下した。 30年債 は28/32高。利回りは3.68%。前日は3.73%だっ た。 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)の米金利ストラテジスト兼マネ ージング・ディレクター、ジョン・ブリッグス氏は10年債入札について、高いクーポン で投資妙味があったことから強い引き合いがみられたと指摘。入札前に相場が上昇してい たにも関わらず堅調だったとし、間接入札者の落札比率の高さからも底堅さがうかがえる とした。 Tボンド先物9月限 は24/32高の133─29/32。 Tノート先物9月限 は09/32高の126─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.00) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.50)