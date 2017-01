UPDATE 1-米金融・債券市場＝上昇、高水準のクーポンで10年債入札は好調

(内容を追加しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*13.50(+0*22.50)=3.6854% 前営業日終盤 84*23.00(+0*01.50)=3.7290% 10年債 (2105GMT) 92*23.00(+0*11.50)=2.5986% 前営業日終盤 92*11.50(‐0*00.50)=2.6421% 5年債 (2105GMT) 100*01.00(+0*03.25)=1.3685% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*00.50)=1.3896% 2年債 (2105GMT) 99*28.50(+0*00.25)=0.3055% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.25)=0.3094% 7日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。この日実施された10年債入札は、高 水準のクーポンが買いを促し、堅調な結果となった。 指標10年債 は13/32高。利回りは2.60%と、前日終盤時点の 2.64%から低下した。 30年債 は28/32高。利回りは3.68%。前日は3.73%だっ た。 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)の米金利ストラテジスト兼マネ ジング・ディレクター、ジョン・ブリッグス氏は10年債入札について、高いクーポンで 投資妙味があったことから強い引き合いが見られたと指摘。入札前に相場が上昇していた にもかかわらず堅調だったとし、間接入札者の落札比率の高さからも底堅さがうかがえる とした。 また、連邦準備理事会(FRB)が資産買い入れ規模を縮小し始める可能性があると みられている9月が近づくなか、利回りはより高い、新たな水準で安定しようとしている との見方を示し、入札結果はこうした市場にとって「良い兆候」との見方を示した。 8日は160億ドルの30年債入札が予定されている。 30年債入札について、一部の市場関係者の間では、順調に買いが入るとの楽観的な 見方が出ている。 前出のブリッグス氏も、10年債入札の結果からみて30年債も好調な結果になると 予想した。 イングランド銀行(英中央銀行)が7日発表した政策見通しの指針(フォワードガイ ダンス)も米国債の支援材料となった。 英中銀は失業率が7%に低下するまで政策金利を過去最低水準に維持すると表明。中 銀は失業率が7%に低下するには3年かかる可能性があると見方を示した。 レイモンド・ジェームスの米国債トレーディング部門責任者、マイク・クリナーネ氏 は、英中銀のフォワードガイダンスについて「利回り上昇を抑制するため、債券市場には 好材料だ」と指摘した。 FRBは国債買い切りオペで、2036年2月から2043年2月までに償還を迎え る国債15億0700万ドルを買い入れた。 米クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁は7日、米労働市場でこのところ見られ ている改善が継続すれば、連邦準備理事会(FRB)は近く緩和縮小に着手する可能性が あるとの見方を示した。 Tボンド先物9月限 は24/32高の133─29/32。 Tノート先物9月限 は09/32高の126─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.00) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.50)