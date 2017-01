米金融・債券市場＝上昇、30年債入札に堅調な需要

[ニューヨーク 8日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2034GMT) 85*19.50(+0*06.00)=3.6739% 前営業日終盤 85*13.50(+0*22.50)=3.6854% 10年債 (2034GMT) 99*07.00( NA )=2.5892% 前営業日終盤 92*23.00(+0*11.50)=2.5986% 5年債 (2034GMT) 100*02.50(+0*01.50)=1.3587% 前営業日終盤 100*01.00(+0*03.25)=1.3685% 2年債 (2034GMT) 99*28.50( 0*00.00)=0.3056% 前営業日終盤 99*28.50(+0*00.25)=0.3055% 8日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。今週の四半期定例入札の最後となった 160億ドルの30年債入札が、3年・10年債に続いて堅調な需要を集めた。 カンター・フィッツジェラルドのストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏による と、米国債には中盤までほぼ全般的に積極的な買いが入った。午後に入り、30年債の入 札に備えた動きが表面化し始めてようやく買いが収束した、と話した。 指標10年債 は99―07/32。利回りは2.59%。 30年債 は7/32高。利回りは3.68%。前日は3.69%。 Tボンド先物9月限 は12/32高の134─09/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32高の126─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 ( unch)