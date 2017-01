UPDATE 1-米金融・債券市場＝上昇、30年債入札に堅調な需要

(内容を追加しました) [ニューヨーク 8日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*19.00(+0*05.50)=3.6748% 前営業日終盤 85*13.50(+0*22.50)=3.6854% 10年債 (2105GMT) 99*07.50( NA )=2.5874 前営業日終盤 92*23.00(+0*11.50)=2.5986% 5年債 (2105GMT) 100*02.50(+0*01.50)=1.3587% 前営業日終盤 100*01.00(+0*03.25)=1.3685% 2年債 (2105GMT) 99*28.50( 0*00.00)=0.3056% 前営業日終盤 99*28.50(+0*00.25)=0.3055% 8日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。今週の四半期定例入札の最後となった 160億ドルの30年債入札は、3年・10年債に続いて堅調な需要を集めた。 カンター・フィッツジェラルドのストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏による と、米国債には中盤までほぼ全般的に積極的な買いが入った。午後に入り、30年債の入 札に備えた動きが表面化し始めてようやく買いが収束したと話した。 指標10年債 は99―07/32。利回りは2.59%。 30年債 は7/32高。利回りは3.68%。前日は3.69%。 レデラー氏は、前半は長期債がアウトパフォームしたが、入札の締め切りまでにやや 失速し、入札が始まった時にはこの日の取引レンジの中間付近だったと話した。 同氏は、夏場で薄商いとなるなか市場は短期的にレンジ取引が続くとの見通しを示し た。市場関係者の関心は今後も、米経済指標および米連邦準備理事会(FRB)の資産買 い入れ規模の縮小時期と規模になるとみている。 関係者によると、FRBが9月にも債券買い入れ規模を縮小する可能性があるとの見 方が相場の上値を抑えている。 最近の経済指標とFRB当局者の発言は、FRBが買い入れ規模の縮小に向かってい るとの見方を裏付ける内容となっている。 米ダラス地区連銀のフィッシャー総裁は、8日に掲載された独紙ハンデルスブラット 紙とのインタビューで「米経済が回復してきたことに疑いはない」と指摘した。 8日発表された新規失業保険申請件数は前週から小幅増加したものの、4週間移動平 均では、米国が深刻な景気後退入りする直前の2007年11月以来の水準に減少した。 一部のエコノミストはこの統計内容について、雇用が緩やかに伸びているとの見方を裏付 け、FRBが債券買い入れ規模を縮小するのに十分な材料かもしれないとの見解を示して いる。 FRBは国債買い切りオペで、2020年8月から2022年11月までに償還を迎 える国債32億2000万ドルを買い入れた。 Tボンド先物9月限 は12/32高の134─09/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32高の126─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 ( unch)