12日の国内・海外経済指標と行事予定

［東京 ９日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ ７月企業物価指数（日銀） ０８：５０ ４─６月ＧＤＰ１次速報（内閣府） （指標予測：前期比プラス０．９％、年率プラス３．６％） １０：００ ７月ビール系飲料課税出荷数量 １３：３０ 原子力規制委員会 福島第一汚染水対策検討ＷＧ １３：００ ７月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １３：３０ ７月鉱工業生産確報（経産省） １５：００めど ７月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９日（金） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀四半期金融政策報告 ０１：３０ＧＭＴ ７月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） ０５：３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） ０８：３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局） １４：００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省） ロシア中銀金融政策決定会合 米ロ国防・外相会談（ワシントン） インド、インドネシア、マレーシア、シンガポール［断食明け祭］ １２日（月） ００：００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ改定値 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８：００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） イタリア国債入札 タイ［王妃誕生日］