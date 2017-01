UPDATE 1-米6月の卸売在庫は予想外の減少、ＧＤＰ伸び率押し下げる可能性

(内容を追加しました) [ワシントン 9日 ロイター] - 米商務省が9日発表した6月の卸売在庫・売上 高統計によると、卸売在庫は前月比0.2%減となり、予想の0.4%増に反して減少し た。減少は2カ月連続。在庫は国内総生産(GDP)統計の主要な部分を占めるため、エ コノミストによる成長率見通しの下方修正につながる可能性もある。 5月分は0.6%減と、前回発表の0.5%減から修正された。 6月の在庫を大きく押し下げたのは1.5%減少した自動車。前年12月以来最大の 落ち込みを示した。ただ、自動車を除くと在庫は横ばい。自動車を除く在庫がGDP算出 に利用される。 商務省が7月31日に発表した第2・四半期のGDP速報値は年率換算で1.7%増 となっている。 非耐久財は0.3%減。ただ耐久財のうち石油は1.9%増加した。 卸売売上高は0.4%増。予想の0.7%増に届かず、前月の1.5%増から減速し た。 対売上高在庫比率は1.17と、前月の1.18から低下、2012年4月以来の低 水準となった。 統計の詳細は以下のとおり。 (季節調整後) 増減(%) June May (Prev) June13/12 在庫合計 -0.2 -0.6 -0.5 2.9 耐久財 unch -0.3 -0.3 4.3 自動車 -1.5 -0.4 unch -2.6 業務用機器 1.4 0.1 0.3 7.7 コンピュータ機器 2.1 0.5 0.2 13.3 機械 0.6 -0.5 -0.7 8.8 非耐久財 -0.3 -1.1 -0.8 0.7 石油 1.9 0.3 0.7 6.6 売上合計 0.4 1.5 1.6 5.6 耐久財 1.1 0.2 0.3 5.4 自動車 0.5 2.6 3.0 5.3 業務用機器 0.9 -0.3 -0.1 1.8 コンピュータ機器 1.5 0.5 0.3 2.7 機械 0.7 0.2 0.4 13.1 非耐久財 -0.2 2.7 2.8 5.8 石油 5.3 1.4 1.1 7.7 (10億ドル) June May (Prev) June'12 在庫合計 499.68 500.49 500.87 485.61 耐久財 306.93 307.06 306.99 294.27 自動車 48.54 49.30 49.48 49.84 非耐久財 192.75 193.42 193.89 191.33 売上合計 425.88 424.18 424.57 403.24 耐久財 197.02 194.91 195.11 186.92 自動車 34.68 34.52 34.67 32.94 非耐久財 228.86 229.27 229.46 216.32 June May (Prev) June'12 対売上高在庫比率 1.17 1.18 1.18 1.20 エコノミスト予想(ロイター調査) 卸売在庫 +0.4 pct