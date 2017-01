再送-米金融・債券市場＝上昇、今週の堅調な四半期定例入札や株安で

(本文最終段落の脱字を補って再送します) [ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 99*25.50( NA )=3.6362% 前営業日終盤 85*19.00(+0*05.50)=3.6748% 10年債 (2105GMT) 99*09.50(+0*02.00)=2.5802% 前営業日終盤 99*07.50( NA )=2.5874% 5年債 (2105GMT) 100*03.00(+0*00.50)=1.3554% 前営業日終盤 100*02.50(+0*01.50)=1.3587% 2年債 (2105GMT) 99*28.50( 0*00.00)=0.3058% 前営業日終盤 99*28.50( 0*00.00)=0.3056% 9日の米金融・債券市場では国債価格が薄商いのなか上昇。四半期定例入札を前日ま でに終え、この日は入札が行われなかったほか株安となったことが背景。 指標10年債 は3/32高。利回りが2.58%。前日終盤時点の2. 595%から低下した。前週は2.644%だった。 30年債 利回りは3.635%となった。 トレーダーによると、今週の四半期定例入札が堅調だったことやテクニカル的に前向 きな兆しがみられることで、利回りが一段と低下した。今後も小幅な上昇が続けば向こう 2週間で10年債利回りは2.50%を割り込む可能性があるという。安全資産としての 米国債への選好が強まれば株価の調整が進み、米国債の利回り低下に拍車がかかる可能性 もあるとみられている。 9日の米株価は反落して引けた。 この日発表された6月の米卸売在庫は前月比0.2%減となり、予想の0.4%増に 反して減少した。在庫は国内総生産(GDP)統計の主要な部分を占めるため、エコノミ ストによる成長率見通しの下方修正につながる可能性もある。 ただ最近発表された米経済指標は総じて、米経済が抑制されたペースながら下半期も 安定した成長を維持することを示唆している。 米連邦準備理事会(FRB)の資産買い入れ縮小観測を背景に米国債利回りの上昇懸 念が広がるなか、米国債ファンドから資金が流出している。 トムソン・ロイター傘下のファンド情報サービス会社リッパーが8日発表したデータ によると、7日終了週の米国債ファンドからの資金流出額が32億7000万ドルと過去 最高を記録した。 カルバート・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、マシュー・ダッチ氏 は、米国債市場は5―6月の「かなり厳しい」期間を経て、FRBの量的緩和縮小観測を 踏まえた新たなレンジを形成しているとの見方を示した。 Tボンド先物9月限 は5/32高の134─14/32。 Tノート先物9月限 は変わらずの126─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+2.25)