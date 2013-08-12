〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.055％、6カ月物は0.075％＝財務省

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［ワシントン １２日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.055％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.056％ 落札価格 99.986097 最高利回り落札比率 58.63％ カバー（応札倍率） 4.78倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,512,100 応札総額 143,313,402,100 競争入札 29,417,110,000 非競争入札 483,402,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年8月15日 償還日 2013年11月14日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.962083 最高利回り落札比率 32.03％ カバー（応札倍率） 5.01倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,504,900 応札総額 125,135,774,900 競争入札 23,872,767,000 非競争入札 451,737,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年8月15日 償還日 2014年2月13日
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