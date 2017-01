米金融・債券市場＝価格下落、13日発表の小売売上高に注目

[ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2022GMT) 98*30.50(‐0*27.00)=3.6829% 前営業日終盤 99*25.50( NA )=3.6362% 10年債 (2022GMT) 98*30.50(‐0*11.00)=2.6197% 前営業日終盤 99*09.50(+0*02.00)=2.5802% 5年債 (2022GMT) 99*31.00(‐0*04.00)=1.3815% 前営業日終盤 100*03.00(+0*00.50)=1.3554% 2年債 (2022GMT) 99*28.25(‐0*00.25)=0.3099% 前営業日終盤 99*28.50( 0*00.00)=0.3058% 12日の米金融・債券市場では、薄商いの中、国債価格が下落した。13日の小売売 上高の発表を控え、利回りは狭いレンジで推移した。 経済指標で景気加速が裏付けられれば、米連邦準備理事会(FRB)は早ければ9月 にも資産買い入れの縮小に着手すると見込まれており、市場は景気回復の状況を見極めよ うと経済指標に注目している。 午後終盤の取引で、指標10年債 は7/32安。利回りは2.605% と、2.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 Tボンド先物9月限 は10/32安の134─4/32。 Tノート先物9月限 は6/32安126─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)