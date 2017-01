UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格下落、13日発表の小売売上高に注目

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*30.50(‐0*27.00)=3.6829% 前営業日終盤 99*25.50( NA )=3.6362% 10年債 (2105GMT) 98*30.00(‐0*11.50)=2.6215% 前営業日終盤 99*09.50(+0*02.00)=2.5802% 5年債 (2105GMT) 99*30.50(‐0*04.50)=1.3848% 前営業日終盤 100*03.00(+0*00.50)=1.3554% 2年債 (2105GMT) 99*28.25(‐0*00.25)=0.3099% 前営業日終盤 99*28.50( 0*00.00)=0.3058% 12日の米金融・債券市場では、薄商いの中、国債価格が下落した。13日の小売売 上高の発表を控え、利回りは狭いレンジで推移した。 経済指標で景気加速が裏付けられれば、米連邦準備理事会(FRB)は早ければ9月 にも資産買い入れの縮小に着手すると見込まれており、市場は景気回復の状況を見極めよ うと経済指標に注目している。 BMOキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ジャスティン・フージェンド ーン氏は「FRBによる資産買い入れ縮小が予想される中、株、国債ともに弱含む」との 見方を示した。 目下の注目材料は7月の小売売上高だ。米経済のけん引役である個人消費の動向を見 極める手掛かりとなる。ロイター調査では前月比0.3%増と、6月の0.4%増から伸 びが鈍化すると予想されている。 国債利回りはこの日、7月初め以来のレンジの中央近辺で推移した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は7/32安。利回りは2.605% と、2.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 10年債利回りは7月8日につけた2年ぶり高水準の2.755%からは低下してい るが、7月17日につけた最近のレンジ下限である2.46%からは上昇している。 相場は当初、日本の4─6月期国内総生産(GDP)が予想を下回ったことなどを背 景に、プラス圏で推移する場面もあった。 FRBはこの日、2036─2043年に償還を迎える国債を14億9600万ドル を買い入れた。 トレードウェブによると、同日の取引量は30日平均の70%にとどまった。 債券市場では、税収増を背景に、財務省が国債発行額をさらに減少させるかどうかに も注目が集まっている。 同日発表の7月の財政収支は、980億ドルの赤字となった。赤字幅は市場予想(9 60億ドル)、および前年同月の700億ドルも上回った。 今会計年度(昨年10月から10カ月間)の赤字額はこれまでのところ6070億ド ルで、前年同期の9740億ドルから縮小した。 UBSによると、米財務省は4─7月に短期証券(Tビル)の発行残高を1390億 ドル減らした。今後もTビル発行を減らし、期間2、3年のクーポン債券についても発行 額を縮小する可能性があるという。 そのため質の高い債券への需要が高まる中で、国債の発行額が減少すれば、Tビル利 回りのマイナスへの低下やレポ市場の流動性問題など、短期金利市場に影響が出るとの懸 念も浮上している。 Tボンド先物9月限 は10/32安の134─4/32。 Tノート先物9月限 は6/32安126─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)