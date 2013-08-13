＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月１３日─８日２０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １３日（火） ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.9 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.9 1.9 （速報値） ０６：００ＧＭＴ ７月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A 0.7 ０８：３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.0 -0.2 （前年比、％） 2.8 2.9 ＲＰＩ（前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 3.1 3.3 ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 3.1 3.3 ０８：３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） 1.4 0.2 （前年比、％） 5.5 4.2 産出（前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） 2.1 2.0 ０９：００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 40.0 36.3 （現況指数） 12.0 10.6 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.8 -0.3 （前年比、％） 0.2 -1.3 １１：３０ＧＭＴ ７月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 93.50 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.6 -0.2 （輸出物価／前月比、％） 0.2 -0.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.3 0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.0 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.2 0.1 １４日（水） ０５：３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.2 -0.2 （Ｑ１） ０６：００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） 0.6 0.1 （前年比、％） 0.3 -1.4 （Ｑ１） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） -0.4 0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.1 1.0 ０８：３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） 0.2 -0.2 （前年比、％） -0.8 -1.1 （Ｑ１） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.3 0.8 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １５日（木） ０８：３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.6 0.2 （前年比、％） 2.5 2.2 １２：３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.5 （指数／前年比、％） 2.0 1.8 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.6 １２：３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 10.00 9.46 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／１０までの週、１０００件） 335 333 １３：００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） １３：１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.3 （設備稼働率、％） 77.9 77.8 １４：００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 56 57 １４：００ＧＭＴ ８月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 15.0 19.8 １６日（金） ０８：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 9.5 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 15.2 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） -0.5 0.1 （前年比、％） 1.6 1.6 （７月速報） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.6 0.5 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.2 -4.3 （Ｑ１改定） １２：３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 90.0 83.6 （許可件数／年率、万戸） 94.5 91.8 １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 85.5 85.1 （７月確報） １８日（日） ０１：３０ＧＭＴ ７月中国新築住宅価格 １９日（月） ２０日（火） ０６：００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.6 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.13 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━