UPDATE 2-米小売統計、7月はコア売上高が0.5％増　7カ月ぶりの大幅な伸び

(内容を追加しました) [ワシントン 13日 ロイター] - 米商務省が13日発表した7月の小売統計は 、自動車・ガソリン・建設資材を除くコア売上高が0.5%増と、昨年12月以来7カ月 ぶりの大幅な伸びとなり、景気が加速しつつある兆候を示した。米連邦準備理事会(FR B)の金融緩和縮小を正当化する内容と受け取られる可能性がある。 総合指数は前月比0.2%増。自動車・部品の売上高がさえなかったことで、市場予 想の0.3%増を下回る伸びにとどまった。ただ、ガソリンスタンドが0.9%増加し、 全体を下支えた。 キャピタル・エコノミクスのエコノミスト、ポール・デールズ氏は「最近の雇用情勢 の改善を手がかりに、自由裁量支出が幾分拡大している可能性がある」と述べた。 内訳では、大規模小売店の売上高が0.6%増と、昨年3月以来の大幅な伸び率を記 録。医療・パーソナルケアも0.7%増と堅調だった。 一方、自動車・部品は1.0%減だった。 FRBが9月に資産買い入れプログラムの縮小に着手するとの見方がエコノミストの 間で大勢となる中、小売売上高統計の内容はこの見方を支える公算が大きいとみられる。 ワールドワイドマーケッツの首席市場ストラテジスト、ジョセフ・トレビサニ氏は「 FRBは小売統計を受け、9月の緩和縮小の軌道を維持することになるだろう」と述べた 。 統計発表後、米国債利回りは上昇し、FRBの緩和縮小観測の高まりを反映した。米 株価は上昇して寄り付いた。 *米小売売上高に関するグラフィックは link.reuters.com/fak93t をクリッ クしてご覧ください。 統計は以下のとおり。 (季節調整後、前月比、%) Jul Jun Rev From May Apr Jul13/12 小売売上高 0.2 0.6 0.4 0.5 0.2 5.4 自動車を除く 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 4.0 自動車・部品 -1.0 2.9 1.8 1.8 1.0 11.8 乗用車・小型トラック等 -1.1 3.3 2.1 1.9 1.2 13.3 家具・家財道具 -1.4 2.5 2.4 0.5 0.6 2.9 電子製品・機器 -0.1 0.2 -0.1 -0.1 1.6 -0.4 建設資材・庭用設備 -0.4 -1.6 -2.2 1.1 3.1 7.9 食品・飲料 0.8 0.2 -0.1 0.6 -0.7 3.3 食料雑貨店 0.6 0.2 -0.2 0.6 -0.7 2.7 医療・パーソナルケア 0.7 0.1 0.2 0.1 0.4 1.4 ガソリンスタンド 0.9 0.6 0.7 0.3 -3.1 4.9 衣料・装身具 0.9 0.0 0.7 -0.4 1.5 4.2 スポーツ用品・趣味関連 1.0 -0.1 0.7 0.5 -0.8 2.3 総合小売店 0.4 0.0 0.1 0.5 -0.4 1.1 大規模小売店 0.6 -1.2 -1.0 -0.2 -0.9 -4.8 その他小売店 0.8 -1.6 -2.5 1.8 0.5 5.8 無店舗小売 0.1 1.5 2.1 -0.7 0.5 8.8 飲食業 0.6 -0.5 -1.2 -0.7 1.0 3.9 自動車・ガソリン・ 建設資材を除く売上高* 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 3.4 自動車・ガソリンを除く 売上高** 0.4 unch -0.1 0.2 0.5 3.9 (10億ドル) Jul Jun Rev From May Apr Jul12 小売売上高 424.48 423.65 422.79 421.02 418.97 402.72 自動車を除く 343.68 342.07 342.33 341.72 341.07 330.43 自動車・部品 80.80 81.58 80.46 79.30 77.91 72.28 乗用車・小型トラック等 73.97 74.80 73.68 72.42 71.09 65.29 家具・家財道具 8.40 8.52 8.43 8.31 8.26 8.16 電子製品・機器 8.40 8.41 8.31 8.39 8.40 8.44 建設資材・庭用設備 25.80 25.91 25.77 26.33 26.04 23.92 食品・飲料 54.36 53.94 53.71 53.82 53.50 52.61 食料雑貨店 48.38 48.10 47.90 48.01 47.75 47.11 医療・パーソナルケア 23.51 23.33 23.46 23.30 23.28 23.17 ガソリンスタンド 45.78 45.39 45.49 45.12 44.97 43.65 衣料・装身具 21.05 20.86 21.06 20.86 20.94 20.19 スポーツ用品・趣味関連 7.50 7.42 7.51 7.43 7.39 7.33 総合小売店 55.16 54.94 55.01 54.96 54.69 54.57 大規模小売店 14.56 14.46 14.49 14.63 14.66 15.30 その他小売店 10.60 10.51 10.40 10.68 10.50 10.01 無店舗小売 37.30 37.28 37.94 36.74 37.00 34.28 飲食業 45.83 45.56 45.25 45.77 46.10 44.09 自動車・ガソリン・ 建設資材を除く売上高* 278.92 277.55 277.85 277.15 276.87 269.86 自動車・ガソリンを除く 売上高* 297.90 296.68 296.84 296.60 296.09 286.79 * ロイターによる算出 ** 前年同月比はロイターによる算出 エコノミスト予想(ロイター調査) 小売売上高 +0.3 pct 自動車を除く +0.4 pct