米金融・債券市場＝利回り2年ぶり高水準に迫る、堅調な欧米指標重し

[ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2033GMT) 97*21.00(‐1*09.50)=3.7559% 前営業日終盤 98*30.50(‐0*27.00)=3.6829% 10年債 (2033GMT) 98*03.50(‐0*26.50)=2.7172% 前営業日終盤 98*30.00(‐0*11.50)=2.6215% 5年債 (2033GMT) 99*16.75(‐0*13.75)=1.4749% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*04.50)=1.3848% 2年債 (2033GMT) 99*26.75(‐0*01.50)=0.3340% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.25)=0.3099% 13日の米金融・債券市場では、国債利回りが2年ぶり高水準に迫った。同日発表の 欧米指標は、欧州経済の低迷がすでに峠を越え、米国の底堅い個人消費が下期の成長を加 速させる可能性を示唆した。 米小売売上高が比較的前向きな内容となったことで、米連邦準備理事会(FRB)が 資産買い入れの縮小に着手するとの見方を裏付けた。 午後終盤の取引で、指標10年債<US10YT=RR>は27/32安。利回りは10ベー シスポイント(bp)上昇の2.721%と、7月8日につけた2年ぶり高水準の2.7 55%にあと約3bpと迫った。 30年債 は1―10/32安。利回りは3.758%と、7.5bp上 昇した。同利回りは7月10日に2年ぶり高水準となる3.793%をつけている。 Tボンド先物9月限 は1─16/32安の132─20/32。 Tノート先物9月限 は29.50/32安の125─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.25)