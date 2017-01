UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り2年ぶり高水準に迫る、堅調な欧米指標重し

(内容を追加しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*19.50(‐1*11.00)=3.7586% 前営業日終盤 98*30.50(‐0*27.00)=3.6829% 10年債 (2105GMT) 98*02.50(‐0*27.50)=2.7208% 前営業日終盤 98*30.00(‐0*11.50)=2.6215% 5年債 (2105GMT) 99*15.75(‐0*14.75)=1.4815% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*04.50)=1.3848% 2年債 (2105GMT) 99*26.75(‐0*01.50)=0.3340% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.25)=0.3099% 13日の米金融・債券市場では、国債利回りが2年ぶり高水準に迫った。同日発表の 欧米指標は、欧州経済の低迷がすでに峠を越え、米国の底堅い個人消費が下期の成長を加 速させる可能性を示唆した。 米小売売上高が比較的前向きな内容となったことで、米連邦準備理事会(FRB)が 資産買い入れの縮小に着手するとの見方を裏付けた。 ロックハート・アトランタ地区連銀総裁はこの日、9月の資産買い入れ縮小の可能性 について排除しないとしたが、金融緩和を縮小しても景気が腰折れしないことをデータで 確認できるかどうかに左右されると述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債<US10YT=RR>は27/32安。利回りは10ベー シスポイント(bp)上昇の2.721%と、7月8日につけた2年ぶり高水準の2.7 55%にあと約3bpと迫った。 30年債 は1―10/32安。利回りは3.758%と、7.5bp上 昇した。同利回りは7月10日に2年ぶり高水準となる3.793%をつけている。 ソーンバーグ・インベストメント・マネジメントの債券部門責任者、ジェイソン・ブ レディ氏は「9月縮小開始との見方が強まっている」と指摘。「四半期入札を経て、利回 りが低下すると見込まれていたが、そうはならなかった」と述べた。 同日発表のJPモルガン証券の週間調査では、四半期入札実施後に利回りが低下す るとの期待から、米長期債を「ロング」とする投資家の割合が増えていたことが明らかに なった。 相場は当初、市場予想を上回る独ZEW景気期待指数や、7年ぶりの高水準となった 英住宅価格データが圧迫材料となっていた。その後発表された米小売売上高統計で、自動 車・ガソリン・建設資材を除くコア売上高が昨年12月以来7カ月ぶりの大幅な伸びとな り、国債価格は下げ幅を拡大した。 ただ続いて発表された6月の企業在庫は、予想の前月比0.2%増に対し横ばいとな り、一部で第2・四半期国内総生産(GDP)伸び率の予想上方改定幅を縮小する動きが 出た。 ロックハート総裁はまた、低成長でインフレ率はFRBの目標を下回っているものの 、資産買い入れ縮小に着手するには十分な可能性があるとの考えを示した。 「9月の可能性を排除しない」とし、「(買い入れ縮小)実施の決定は、それが9月 、10月、12月のいずれの時期に行われても、慎重な初めの一歩と見なされるべき」と 語った。 FRBは同日、2040─2043年に償還を迎えるインフレ指数連動債(TIPS )を14億1300万ドル買い入れた。 市場では、来週21日に公表される7月30─31日の連邦公開市場委員会(FOM C)議事録が次の注目材料となる公算が大きい。 Tボンド先物9月限 は1─16/32安の132─20/32。 Tノート先物9月限 は29.50/32安の125─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.25)