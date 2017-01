米金融・債券市場＝利回り2年ぶり高水準近辺、弱いＰＰＩ統計が支援

[ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2037GMT) 97*24.50(+0*05.00)=3.7497% 前営業日終盤 97*19.50(‐1*11.00)=3.7586% 10年債 (2037GMT) 98*05.00(+0*02.50)=2.7117% 前営業日終盤 98*02.50(‐0*27.50)=2.7208% 5年債 (2037GMT) 99*17.00(+0*01.25)=1.4733% 前営業日終盤 99*15.75(‐0*14.75)=1.4815% 2年債 (2037GMT) 99*27.00(+0*00.25)=0.3300% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*01.50)=0.3340% 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが約2年ぶりの高水準近辺で推移した。 このところの売りで割安感から一部で買い戻しが入ったほか、インフレデータも市場予想 を下回ったことで、指標10年債利回りが近く3%の大台に向けて上昇するとの懸念が和 らいだ。 欧米の景気改善の兆候を背景に、市場では米連邦準備理事会(FRB)が早ければ9 月にも資産買い入れ縮小に着手するとの見方が高まり、過去2日の国債利回り上昇幅は、 7月初旬以来の大きさとなっていた。 だがこの日発表された卸売物価指数(PPI)は総合、コア指数ともに市場予想を下 回り、インフレ率がFRBの目標を下回る状況が長期化するとの見方が台頭した。 午後終盤の取引で、指標10年債<US10YT=RR>は3/32高。利回りは2.708% と、前日比1.3ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債<US30YT=RR>は7/32高。利回りは3.746%と、前日比1.3bp 低下した。 Tボンド先物9月限 は変わらずの132─20/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32高の125─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.75)