UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り2年ぶり高水準近辺、弱いＰＰＩ統計が支援

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*26.00(+0*06.50)=3.7470% 前営業日終盤 97*19.50(‐1*11.00)=3.7586% 10年債 (2105GMT) 98*05.00(+0*02.50)=2.7117% 前営業日終盤 98*02.50(‐0*27.50)=2.7208% 5年債 (2105GMT) 99*17.25(+0*01.50)=1.4717% 前営業日終盤 99*15.75(‐0*14.75)=1.4815% 2年債 (2105GMT) 99*27.00(+0*00.25)=0.3300% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*01.50)=0.3340% 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが約2年ぶりの高水準近辺で推移した。 このところの売りで割安感から一部で買い戻しが入ったほか、インフレデータも市場予想 を下回ったことで、指標10年債利回りが近く3%の大台に向けて上昇するとの懸念が和 らいだ。 欧米の景気改善の兆候を背景に、市場では米連邦準備理事会(FRB)が早ければ9 月にも資産買い入れ縮小に着手するとの見方が高まり、過去2日の国債利回り上昇幅は、 7月初旬以来の大きさとなっていた。 だがこの日発表された卸売物価指数(PPI)は総合、コア指数ともに市場予想を下 回り、インフレ率がFRBの目標を下回る状況が長期化するとの見方が台頭した。低イン フレを受けて、FRBが資産買い入れ縮小に着手しにくくなる可能性がある。 FRBはこの日、2037年2月から2042年8月に償還を迎える国債を15億0 900万ドル買い入れた。 午後終盤の取引で、指標10年債<US10YT=RR>は3/32高。利回りは2.708 %と、前日比1.3ベーシスポイント(bp)低下した。 ロイター・データによると、同利回りは、市場予想を上回るユーロ圏の域内総生産( GDP)統計を受けて、7月初旬につけたおよそ2年ぶり高水準にあと約2.5bpと迫 った。 30年債<US30YT=RR>は7/32高。利回りは3.746%と、前日比1.3bp 低下した。同利回りも約2年ぶりの高水準まで3bp程度に迫る場面があった。 ユーロ圏GDP統計の発表後、米独10年債の利回り格差は88.75bpに小幅縮 小した。独仏GDPはともに市場予想を上回る伸びとなり、両国がけん引する格好でユー ロ圏経済はリセッション(景気後退)から脱却した。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー 氏は「欧州経済は1年前ほど悪い状況にない。また米経済は欧州に比べてやや良い」と述 べた。 欧州午前の取引時間に仏独のGDP統計が発表されると、米国債は急落。一部で安値 拾いの買いが入った。 その後、米PPI統計が発表されると、買いの勢いが強まった。 米セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、低水準のインフレ率は懸念材料で あり、依然上昇に向かっていないとの認識を示した。また資産買い入れ縮小を考慮する上 で、低インフレが一つの検討項目になっているとした。 総裁は講演で「インフレが極めて低い水準で推移していることを懸念している」とし 、「これまでのところ目標に向かって上昇する兆しもほとんどない」と述べた。 FRBが資産買い入れに着手したとしても、米指標10年債利回りは現在の水準から さほど上昇しないとみるエコノミストもいる。米成長率が、なくとも年内は2%程度にと どまる公算が大きいためだ。 Tボンド先物9月限 は変わらずの132─20/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32高の125─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.75)