UPDATE 1-米鉱工業生産指数、7月は変わらず　製造業の落ち込みを鉱業が相殺

(内容を追加しました) [ワシントン 15日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)が15日発表し た7月の鉱工業生産指数は前月から変わらず。製造業が落ち込んだものの、鉱業の伸びが 加速し、全体を下支えた。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は0.3%上昇だった 前月は0.2%上昇に下方修正された。 製造業は0.1%低下。エコノミストは0.3%上昇を見込んでいた。内訳では、自 動車・部品が1.7%低下、機械が1.0%低下した。 鉱業は2.1%上昇。上昇は4カ月連続。 半面、公益事業は4カ月連続で低下。7月は2.1%低下した。 設備稼働率は77.6%と、前月の77.7から小幅低下し、エコノミスト予想の7 7.9%を下回った。また、長期平均推定値を2.6%ポイント下回っている。 詳細は以下のとおり。 (季節調整後、%) July June May July13/12 鉱工業生産 UNCH 0.2 UNCH 1.4 前回発表 0.3 UNCH 鉱工業生産指数 98.9 98.9 98.7 July June May July'12 設備稼働率 77.6 77.7 77.7 77.9 前回発表 77.8 77.7 July June May July13/12 最終製品 -0.3 0.5 -0.2 1.3 消費財 -0.5 0.6 -0.2 事務機器 UNCH 0.4 -0.1 非工業供給品 -0.3 UNCH -0.1 建設供給品 0.5 0.5 -0.6 資材 0.4 UNCH 0.3 1.7 製造業 -0.1 0.2 0.3 1.3 耐久財 -0.2 0.3 0.2 自動車・部品 -1.7 1.2 0.6 非耐久財 UNCH UNCH 0.3 鉱業 2.1 1.0 0.1 5.7 公益事業 -2.1 -0.8 -1.8 -3.7 ハイテク産業生産 1.0 -0.2 1.3 5.0 鉱工業生産(ハイテク除く) UNCH 0.2 UNCH 1.3 鉱工業生産(自動車・部品除く) 0.1 0.1 UNCH 1.4 自動車組立(100万台、年率) 10.65 11.25 11.05 July June May July'12 設備稼働率 製造業 75.8 75.9 75.9 76.0 耐久財 75.6 75.9 75.9 自動車・部品 74.7 76.1 75.3 非耐久財 77.3 77.4 77.5 鉱業 89.5 88.0 87.4 88.2 公益事業 76.2 77.8 78.5 80.0 エコノミスト予想(ロイター調査) 鉱工業生産 0.3 pct 設備稼働率 77.9 pct