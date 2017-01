UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り2年ぶり高水準、底堅い新規失業保険申請データ重し

(内容を追加しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 96*25.00(‐1*01.00)=3.8059% 前営業日終盤 97*26.00(+0*06.50)=3.7470% 10年債 (2105GMT) 97*22.50(‐0*14.50)=2.7645% 前営業日終盤 98*05.00(+0*02.50)=2.7117% 5年債 (2105GMT) 99*10.00(‐0*07.25)=1.5195% 前営業日終盤 99*17.25(+0*01.50)=1.4717% 2年債 (2105GMT) 99*26.00(‐0*01.00)=0.3462% 前営業日終盤 99*27.00(+0*00.25)=0.3300% 15日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが2年ぶりの水準に上昇した。 新規失業保険週間申請件数がおよそ6年ぶりの水準に減少、雇用市場の緩やかな回復継続 を裏付けたことで、米連邦準備理事会(FRB)が近く資産買い入れ縮小に踏み切るとの 観測が高まった。 前週の入札後に利回りが低下すると見込んでいた向きが、ポジションの巻き戻しを余 儀なくされたことも、債券売りを加速させる要因になったとアナリストは指摘している。 ノバスコシア銀行の米国債トレーディング部門責任者、チャールズ・コミスキー氏は 「データは引き続き改善しており、市場を驚かせている。この傾向は継続する見通しで、 問題はもはやFRBが9月に資産買い入れ縮小に着手するかどうかではなく、どの程度縮 小するかだ」と指摘した。 ロイター調査では、9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での買い入れ縮小開始 との見方が優勢となっており、当初の縮小ペースは150億ドルと予想されている。 午後終盤の取引で、指標10年債 は13/32安。利回りは2.761% と、前日比およそ5ベーシスポイント(bp)上昇した。同利回りは新規失業保険週間申 請件数データの発表を受け、一時2.823%に跳ね上がった。 ただ市場関係者らによると、その後は割安感から買い戻しが入ったことなどから、利 回りは低下した。 また米株価が下落したことも支援材料となった。 米国債投資からのシフトは広範囲に及んでおり、同日発表の海外投資家による6月の 対米証券投資データは、財務省証券が408億ドルの売り越しとなった。これは、少なく とも財務省がデータをまとめた1977年以降で最高という。 市場のインフレ期待を示す固定利付債とインフレ指数連動債(TIPS)の利回りス プレッド(ブレークイーブン・レート)は約3bp縮小し2.19%となった。 7月の消費者物価指数(CPI)統計で、総合指数の前月比上昇率が0.2%にとど まったことがTIPSを圧迫した。 Tボンド先物9月限 は18/32安の132─2/32。 Tノート先物9月限 は9/32安の125─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-1.25)