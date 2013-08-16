＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月１６日─８日２３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １６日（金） ０８：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 9.5 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 15.2 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） -0.5 0.1 （前年比、％） 1.6 1.6 （７月速報） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.6 0.5 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.2 -4.3 （Ｑ１改定） １２：３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 90.0 83.6 （許可件数／年率、万戸） 94.5 91.8 １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 85.5 85.1 （７月確報） １８日（日） ０１：３０ＧＭＴ ７月中国新築住宅価格 １９日（月） ２０日（火） ０６：００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.6 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.13 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ２１日（水） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.10 5.08 ２２日（木） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 50.5 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 49.8 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 50.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／１７までの週、１０００件） N/A 320 １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 53.7 （7月改定） １３：００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.4 0.0 ２３日（金） ０６：００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 0.9 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 1.4 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.490 0.497 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━