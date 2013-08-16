新規上場企業の横顔：オープンハウス（9月20日東証上場）

［東京 １６日 ロイター］ - ９月２０日に東証１部または２部に上場予定の「オ ープンハウス」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区丸の内 ≪事業内容≫ 不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建て分譲事業、マンシ ョン・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長：荒井 正昭 ≪資本金≫ 2億9097万円 ≪発行済み株式数≫ 2362万5000株（2013年8月16日現在） ≪従業員数≫ 222名（2013年7月31日現在） ≪業績≫ 2012年9月期 2011年9月期 営業収益（百万円） 4,193 3,400 経常利益（百万円） 1,758 927 当期利益（百万円） 1,200 696 １株当たり利益（円） 63.46 36.83 １株当たり純資産額（円） 176.69 138.22 配当（円） 25,000.00 25,000.00 注）2013年6月28日付けで、1株を1000株に分割 ≪業績・連結≫ 2012年9月期 2011年9月期 売上高（百万円） 62,318 69,876 経常利益（百万円） 4,515 8,957 当期利益（百万円） 2,523 5,109 一株当たり利益（円） 133.34 269.98 １株当たり純資産額（円） 793.13 684.87 ≪総資産≫ （百万円） 5,192（2012年9月期） ≪株主資本≫ （百万円） 3,341（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 荒井 正昭 61.52 14,950,000 ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 15.57 3,784,000 従業員持ち株会 5.78 1,404,000 オープンハウス 5.76 1,400,000 今村 仁司 2.06 501,000 ジャフコＶ２─Ｗ投資事業有限責任組合 1.50 365,000 福岡 良介 0.89 217,000 小堀 洋 0.87 212,000 野村証券 0.82 200,000 福島 洋介 0.76 184,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年８月３０日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年９月３日から９月９日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年９月１０日 ≪申込期間≫ ２０１３年９月１２日から９月１８日 (以上、2013年8月16日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報