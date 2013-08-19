起債予測一覧＝8月19日現在

［東京 １９日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃三菱ＵＦＪリース ３年 ２００億円 今週後半 三菱UFJMS シティＧ 大和 東海東京 ＃豊田自動織機 ７年 １００億円 ８月 野村 SMBC日興 三菱UFJMS みずほ １０年 １００億円 ８月 野村 SMBC日興 三菱UFJMS みずほ ＃ニチレイ ７年 みずほ 三菱UFJMS 野村 三井化学 ５年 SMBC日興 みずほ 野村 三越伊勢丹ホールディングス １０年 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 大和 大垣共立銀行 １０年 SMBC日興 みずほ 大和 期限前償還条項付劣後債 １０ノンコール５ ステップアップ付き ふくおかフィナンシャルグループ ３年 １００億円 ８月２３日 大和 ふくおか ９月９日発行 個人債 仮条件：利率０．２５─０．６５％ 清水銀行 １０年 大和 期限前償還条項付劣後債 １０ノンコール５ コナミ ４年 大和 ５年 三菱UFJMS ６年 SMBC日興 東日本高速道路 ５年 ２００億円 野村 大和 SMBC日興 日本特殊陶業 ９月 野村 三菱UFJMS 宮崎銀行 １０年 SMBC日興 みずほ 野村 期限前償還条項付劣後債 １０ノンコール５ ステップアップ付き 阪神高速道路 ５年 １００億円 １０月 みずほ 三菱UFJMS 大和 SMBC日興 ＃関西高速鉄道 １０年 １００億円 今週後半 三菱UFJMS みずほ SMBC日興 西日本高速道路 １０年 ２５０億円 ８月下旬 野村 SMBC日興 ＧＳ ９月上旬発行 （２０１３年度発行計画） １０年 四半期毎の計４回 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃新関西国際空港 ５年 １００億円程度 ９月５日─１０日 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 しんきん １０年 １００億円程度 ９月５日─１０日 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 しんきん １５年 ５０億円程度 ９月５日─１０日 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 しんきん 高速道路機構 １０年 ３００億円 ８月２１日 入札方式 国際協力機構（ＪＩＣＡ） １０年 ９月 野村 大和 シティＧ MｽﾀﾝﾚｰMUFG ２０年 ９月 野村 大和 シティＧ MｽﾀﾝﾚｰMUFG 都市再生機構 ３年 ９月 大和 みずほ ＧＳ ５年 ９月 大和 みずほ ＧＳ １０年 ９月 大和 みずほ ＧＳ 水資源機構 ３年 上限５７億円 第３四半期 三菱UFJMS みずほ ＃日本政策金融公庫 ３年 ３００億円 来週半ば みずほ シティＧ 大和 ９月中旬発行 日本政策投資銀行 ３年 第３四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 ５年 第３四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 （２０１３年度発行方針） ４０００億円程度 定例債発行：四半期に１度、３年債と５年債を中心 スポット的な発行：随時検討 ＃日本学生支援機構 ２年 ４００億円 来週半ば 三菱UFJMS 大和 野村 ９月９日発行 （２０１３年度発行予定） 総額１８００億円 ２年 ４００億円 ９月発行 ２年 ４００億円 ２０１４年２月発行 ３年 ５００億円 １１月発行 住宅金融支援機構 １０年 ９月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS メリル ９月中旬発行 １５年 ９月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS メリル ９月中旬発行 ３０年 上期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 （２０１３年度発行計画） 総額１８５０億円程度 ４年 ２００億円程度 １１月発行 １０年 ２５０億円程度 １１月発行 計４５０億円程度 ５年 ２００億円程度 ２０１４年２月発行 １０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 ２０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 計５００億円程度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■地方債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 ３０年 第２四半期発行 三菱UFJMS 野村 スポット債 １０年 ４００億円 ９月発行 みずほ MｽﾀﾝﾚｰMUFG ２０年 ９月発行 大和 三菱UFJMS 東海東京 （２０１３年度発行計画案） 国内債 ９８００億円 １０年 ４８００億円 ２０年 １２００億円 ５年 ５００億円 スポット ５００億円 ＦＬＩＰ２８００億円 国外債 ２２００億円 総額１兆２０００億円 （２０１３年度上半期発行計画案） 国内 ５２００億円 １０年 ２４００億円 ２０年 ６００億円 ５年 ３００億円 スポット ３００億円 ＦＬＩＰ１６００億円 国外債 １１００億円 総額 ６３００億円 ＃東京都 ７年 ２００億円 ９月上旬 みずほ 東海東京 三菱UFJMS 堺市 ２０年 下半期発行 みずほ 野村 三菱UFJMS 広島県 ２０年 １００億円 ９月以降 大和 野村 SMBC日興 大阪府 ２０年 ９月発行 SMBC日興 フレックス枠活用 （２０１３年度フレックス枠） １４００億円 千葉県 （２０１３年度上期２０年債） 三菱UFJMS MｽﾀﾝﾚｰMUFG 東海東京 神奈川県 （２０１３年度２０年債） ２０年 第３四半期発行 三菱UFJMS メリル ２０年 第４四半期発行 SMBC日興 MｽﾀﾝﾚｰMUFG 残額４００億円程度 埼玉県 （２０１３年度スポット債） １０年 ４００億円程度 大和（通年事務） 静岡県 （フレックス枠） 残額２００億円 （下期超長期債枠、２０年） 残額１００億円 兵庫県 ２０年 １００億円程度 ９月第１週 大和 みずほ MｽﾀﾝﾚｰMUFG SMBC日興 札幌市 （２０１３年度超長期債） 残額１５０億円程度 三菱UFJMS（通年事務） 京都市 ２０年 １００億円 下期発行 大和 ＧＳ 三菱UFJMS （２０１３年度、フレックス枠） 残額２００億円 大和 東海東京 野村 ＃愛知県 １０年 ２００億円程度 ９月１２日 野村 みずほ ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ （クラブディール方式） ９月２７日発行 （２０１３年度上半期１５年債） 三菱UFJMS SMBC日興 大和 （２０１３年度上半期２０年債） 三菱UFJMS SMBC日興 メリル （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額５００億円 北海道 （２０１３年度フレックス枠） 残額１５０億円 三菱UFJMS（通年事務） 大和 みずほ（通年共同） ＃福岡県 ５年 １００臆円 ９月１０日 入札方式 ９月２６日発行 （２０１３年度超長期債） 野村（総合事務） 残額４００億円 ＧＳ 大和 みずほ 三菱UFJMS（総合共同） （期間未定のフレックス枠） 残額１５０億円 ＃名古屋市 １０年 ２００億円 ９月４日 みずほ 大和（証券幹事） （シ団交渉方式） ９月１７日発行 三菱東京ＵＦＪ銀 （銀行幹事） ２０年 １００億円程度 ８月下旬以降 みずほ SMBC日興 野村 （フレックス枠活用） 総額２８０億円 川崎市 （２０１３年度超長期債） ３００億円（各１００億円） 大和（通年事務） SMBC日興 ＧＳ みずほ 三菱UFJMS （共同グループ） ＃京都府 （下期フレックス枠） 最速１０月 みずほ 東海東京 （２０１３年度下期フレックス枠） 残額２００億円 横浜市 （２０１３年度上期中期債） 三菱UFJMS 大和 みずほ （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１５０億円 北九州市 （２０１３年度超長期債） みずほ（年間事務） 三菱UFJMS 野村 （年間共同） 大阪市 ５年 １００億円程度 ９月１０日 野村 SMBC日興 三菱UFJMS ９月２０日発行 １０年 １００億円程度 ９月１０日 三菱UFJMS 大和 みずほ ９月２０日発行 ３０年 １００億円程度 最速８月後半 大和 ＧＳ 野村 （２０１３年度超長期債） ２００億円程度 大和（通年） ＧＳ 東海東京 野村 （共同候補） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 大阪府住宅供給公社 みずほ 三菱UFJMS 東京都住宅供給公社 １５年 ９月 野村 大和 ２０年 ９月 野村 大和 総額１２０億円 （２０１３年度） 野村 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃ジャパンリアルエステイト投資法人 ５年 １００臆円 今週後半 みずほ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 ８年 ７００億円程度 ９月中旬 入札方式 ４年 ５５０億円 ８月２１日 入札方式 ８月２９日発行 （２０１３年度発行計画案） １０年 ６８００億円 ８年 ２０００億円 ６年 ２９００億円 ４年 １１００億円 総額１兆２８００億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 発行額 発行期間 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 野村バンクインターナショナル １００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 野村ヨーロッパファイナンス ３００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 ＩＣＩＣＩバンク ５００億円 ２０１３年６月１８日─２０１４年６月１７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＳＫテレコム ７００億円 ２０１２年１０月５日─２０１３年９月２７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＩＮＧ銀行 ４０００億円 ２０１３年３月３０日─２０１４年３月２９日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 通貨 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃住宅金融支援機構 第７６回： ３５年 １２７７億円 ８月２２日 ＧＳ ＣＳ 野村 ９月３日発行 Ｔ３２９＋４４─４９ ＰＳＪ予測統計値： 平均値が８．４４％ 中央値が８．３６％ 第７７回： ３５年 ９月中旬 ９月下旬発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■社債発行登録 企業（別表）■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 企業名／リックコード 登録額 効力発生期間 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃住友電気工業 １５００億円 ２０１３年８月２７日─２０１５年８月２６日 サッポロホールディングス ５００億円 ２０１３年８月２５日─２０１５年８月２４日 ジュピターテレコム １２００億円 ２０１３年８月２３日─２０１５年８月２２日 西日本鉄道 ３００億円 ２０１３年８月２３日─２０１５年８月２２日 味の素 １５００億円 ２０１３年８月２０日─２０１５年８月１９日 伊藤忠商事 ３０００億円 ２０１３年８月２０日─２０１５年８月１９日 三越伊勢丹ホールディングス ３００億円 ２０１３年８月２０日─２０１５年８月１９日 四国電力 １３００億円 ２０１３年８月１８日─２０１５年８月１７日 ジャパンリアルエステイト投資法人 １０００億円 ２０１３年８月１５日─２０１５年８月１４日 東邦ガス ４００億円 ２０１３年８月１０日─２０１５年８月 ９日 北海道電力 １８００億円 ２０１３年８月１０日─２０１５年８月 ９日 宮崎銀行 ３００億円 ２０１３年８月１０日─２０１５年８月 ９日 北陸電力 １５００億円 ２０１３年８月 ７日─２０１５年８月 ６日 アドバンス・レジデンス投資法人 １０００億円 ２０１３年８月 ２日─２０１５年８月 １日 日本製紙 １０００億円 ２０１３年８月 ２日─２０１５年８月 １日 八十二銀行 １０００億円 ２０１３年８月 ２日─２０１５年８月 １日 ダイセル ３００億円 ２０１３年８月 １日─２０１５年７月３１日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――