米金融・債券市場＝長期債利回り2年ぶり高水準、指標10年債一時2.866％

[ニューヨーク 16日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 96*02.00(‐0*23.00)=3.8474% 前営業日終盤 96*25.00(‐1*01.00)=3.8059% 10年債 (2105GMT) 97*06.00(‐0*16.50)=2.8251% 前営業日終盤 97*22.50(‐0*14.50)=2.7645% 5年債 (2105GMT) 99*03.75(‐0*06.25)=1.5610% 前営業日終盤 99*10.00(‐0*07.25)=1.5195% 2年債 (2105GMT) 99*26.25(+0*00.25)=0.3426% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*01.00)=0.3462% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。長期債利回りは2年ぶりの水準に 上昇、指標10年債利回りは心理的節目となる3%の大台に近づいた。米連邦準備理事会 (FRB)が9月にも資産買い入れ縮小に着手するとの懸念が引き続き重しとなっている 。 アナリストによると、モーゲージ会社が米国債のヘッジを減らしていることも、米国 債の重しとなった。 USバンクのウェルス・マネジメント・グループの債券部門責任者、ジェニファー・ バリ氏は「経済がより持続的な軌道にあるとの見方が高まっている」と指摘。「市場は資 産買い入れだけでなく、事実上のゼロ金利政策も終わりに近づいているとみている」と述 べた。 夏枯れ相場や米国債の四半期入札消化で利回りが低下すると見込んでいた向きが、ポ ジションの手仕舞いを迫られたことも弱材料となった。 FRBはこの日、2020─2023年に償還を迎える国債を32億2000万ドル 買い入れた。 指標10年債利回りは5月初めの約1.6%から上昇、30年物住宅ローン金利は2 年ぶりの高水準をつけている。 だが、金利上昇が消費者信頼感に打撃を与えつつある初期の兆候が見え始めているも のの、住宅市場に影響を与えるレベルにはまだ達していない。 ミシガン大消費者信頼感は80.0と、約6年ぶりの高水準となった前月の85.1 から低下した。 7月の住宅着工件数は前月比5.9%増の年率89万6000戸で、エコノミスト予 想の90万戸をわずかに下回った。 午後終盤の取引で、指標10年債 は18/32安。利回りは2.832% と、前日比およそ6.7ベーシスポイント(bp)上昇した。一時は2.866%と、2 011年7月29日以来の高水準をつけた。 週間では25bpの上昇と、6月半ば以来の大幅な上昇となる見通し。 30年債利回り は約1ポイント安。利回りは3.868%。一時は20 11年8月4日以来の水準となる3.885%に上昇した。 欧米経済の見通し改善で、米国、ドイツ、英国などの国債はこのところ軒並み売り込 まれる展開となっている。 来週は21日に発表される7月30─31日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議 事録が注目材料。 Tボンド先物9月限 は1─1/32安の131─1/32。 Tノート先物9月限 は16.50/32安の124─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (-0.25)