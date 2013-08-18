〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １９日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月１９―２３日の海外経済指標】 予想 前回 １９─２３日 １─７月対中国海外直接投資 （商務省） ２０日（火） ０６：００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 0.0 （前年比、％） 0.7 0.6 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.13 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ２１日（水） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.16 5.08 ２２日（木） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） 50.9 50.5 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 50.2 49.8 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 50.8 50.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／１７までの週、１０００件） 330 320 １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 54.0 53.7 （7月改定） １３：００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.5 0.0 ２３日（金） ０６：００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 0.9 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.6 0.6 （前年比、％） 1.4 1.4 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.490 0.497 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月１９―２３日の海外行事予定】 １９日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間・５２週間物ＴＢ入札 トルコ中銀金融政策会合 ２１日（水） １８：００ＧＭＴ ７月３０─３１日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ国債入札 タイ中銀金融政策会合 アイスランド中銀が金利決定発表 フィリピン［ニノイ・アキノ記念日］ ２２日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（米オーランド） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━