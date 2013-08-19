20日の国内・海外経済指標と行事予定

(２０日現在) ［東京 ２０日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックして ご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 ＰＬＡＮＴ 東証２部から 市場変更 ワッツ が東証２部に ジャスダックから １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（８月債)の発行予定額等（財務省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ（１週間物・３カ月物） １２：００めど ７月外国投信概況 １２：４５ ４０年利付国債の入札結果 （財務省） １３：３０ 日銀夏休み子ども見学会で黒田総裁あいさつ １４：００ ７月粗鋼生産速報（鉄連） １５：１５ ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など １９日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０６：００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールド マン） １２：３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間・５２週間物ＴＢ入札 トルコ中銀金融政策会合 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Aug 20 CNOOC Ltd 0883.HK H1 results Aug 20 Glencore Xstrata plc 0805.HK H1 results