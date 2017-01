米金融・債券市場＝長期債利回りが2年ぶり高水準、10年債一時2.9％

[ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2015GMT) 95*07.00(‐0*27.00)=3.8967% 前営業日終盤 96*02.00(‐0*23.00)=3.8474% 10年債 (2015GMT) 96*24.00(‐0*14.00)=2.8767% 前営業日終盤 97*06.00(‐0*16.50)=2.8251% 5年債 (2015GMT) 98*29.25(‐0*06.50)=1.6042% 前営業日終盤 99*03.75(‐0*06.25)=1.5610% 2年債 (2015GMT) 99*25.50(‐0*00.75)=0.3548% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.25)=0.3426% 19日の米金融・債券市場では長期債利回りが2年ぶり高水準に上昇、指標10年債 利回りは2.9%をつけた。米連邦準備理事会(FRB)が9月にも資産買い入れ縮小に 着手するとの懸念が引き続き重しとなった。 利回り低下を見込んでいた投資家がポジションの手仕舞いを迫られたことも弱材料と なった。 10年債 利回りは一時、2011年7月以来の高水準となる2.90% をつけた。 30年債 利回りも3.91%と、2011年8月以来の水準に上昇した 。 Tボンド先物9月限 は21/32安の130─12/32。 Tノート先物9月限 は12/32安の124─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+1.00)