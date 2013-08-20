UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（20日）＝7本、447億0133万円

(設定額を追加しました) ［東京 ２０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 りそな日本株リサーチ戦略ファンド（限定追加型／繰上償還条項付）＜愛称：Ｒのチ カラ・ターゲット＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：５００億円 設定額：３億７６１１万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：５０００億円 設定額：２２億９８１０万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド ─イーグルアイＩＩ─予想分配金提示型 日本円・コース／豪ドル・コース／ブラジル・レアル・コース／米ドル・コース／通 貨セレクト・コース 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額：日本円・コース３５億７５８２万円／豪ドル・コース２４億３９２１万円／ ブラジル・レアル・コース３５億７４４６万円／米ドル・コース２０２億９８７６万円／ 通貨セレクト・コース１２１億３８８４万円 販売会社：大和証券