＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月２０日─８日２７日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２０─２３日 １─７月対中国海外直接投資 （商務省） ２０日（火） ０６：００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 0.0 （前年比、％） 0.7 0.6 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.13 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ２１日（水） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.15 5.08 ２２日（木） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） 50.9 50.5 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 50.2 49.8 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 50.8 50.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／１７までの週、１０００件） 330 320 １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 54.0 53.7 （7月改定） １３：００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.5 0.0 ２３日（金） ０６：００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 0.9 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.6 0.6 （前年比、％） 1.4 1.4 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.490 0.497 ２６日（月） １２：３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） -3.5 3.9 （輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.9 ２７日（火） ０８：００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 106.2 （現況指数） N/A 110.1 （期待指数） N/A 102.4 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 1.0 （季調前前月比、％） N/A 2.4 （前年比、％） N/A 12.2 １４：００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 80.3 80.3 １─７月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） ２７─３０日 ０６：００ＧＭＴ ７月独輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A -2.2 ０６：００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.5 （前年比、％） N/A -2.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━