消費増税の影響点検会合、有識者59人が出席　経済などテーマ別に26日から

［東京 ２０日 ロイター］ - 政府は２０日、消費増税の経済や財政への影響を点検する集中点検会合の概要を発表した。２６日から３１日まで７回にわたって総論と「経済・金融」や「国民生活・社会保障」など４つのテーマに分けて５９人の有識者・専門家から麻生太郎財務相らが直接意見を聞く。

会合は初日に「総論」の意見を聞き、その後は「経済・金融」「国民生活・社会保障」「産業」「地方・地域経済」のテーマ別に開催。政府側からは麻生財務相のほか甘利明経済財政担当相、経済財政諮問会議の有識者議員、また黒田東彦日銀総裁も出席する。テーマ別に参加する主な有識者・専門家は以下の通り。

●２６日１７時─１９時開催：総論

岩田一政・日本経済研究センター理事長（元日銀副総裁）、社会学者の古市憲寿氏、米倉弘昌・日本経団連会長（住友化学会長）ら７人。

●２７日１７時半─１９時半：経済・金融１回目

伊藤隆敏・東大大学院教授、稲野和利・日本証券業協会会長、浜田宏一内閣官房参与（米エール大名誉教授）ら９人。

●２８日９時─１０時半：国民生活・社会保障１回目

井伊雅子・一橋大大学院教授、吉川萬里子・全国消費生活相談員協会理事長ら７人。

●２８日１０時４５分─１２時４５分：産業

岡村正・日本商工会議所会頭（東芝相談役）、清水信次・日本チェーンストア協会会長（ライフコーポレーション会長兼ＣＥＯ）、豊田章男・日本自動車工業会会長（トヨタ自動車社長）ら９人。

●２９日１５時─１７時：地方・地域経済

立谷秀清・福島県相馬市長、谷正明・地銀協会長（福岡銀頭取）、萬歳章・全国農業協同組合中央会会長、古川康・佐賀県知事ら９人。

●３０日１５時─１７時：国民生活・社会保障２回目

白石興二郎・日本新聞協会会長（読売新聞グループ本社社長）、清家篤・慶應義塾長（社会保障制度改革国民会議会長）、林文子横浜市長ら９人。

●３１日１５時半─１７時半：経済・金融２回目

植田和男・東大大学院教授、國部毅・全銀協会長（三井住友銀頭取）、本田悦朗内閣官房参与（静岡県立大教授）ら９人。