UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、新興国市場下落で質への逃避

(レート表を更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 95*30.50(+0*25.75)=3.8538% 前営業日終盤 95*04.75(‐0*29.25)=3.9008% 10年債 (2105GMT) 97*08.00(+0*17.50)=2.8179% 前営業日終盤 96*22.50(‐0*15.50)=2.8823% 5年債 (2105GMT) 99*06.25(+0*09.75)=1.5447% 前営業日終盤 98*28.50(‐0*07.25)=1.6092% 2年債 (2105GMT) 99*26.25(+0*00.75)=0.3429% 前営業日終盤 99*25.50(‐0*00.75)=0.3548% 20日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米連邦準備理事会(FRB)の債券 買い入れ縮小観測を背景とした新興国資産への売りを受け、質への逃避の動きが広がった ほか、このところの利回り上昇を受けて米国債の投資妙味が高まった。 この日はFRBが買い入れ縮小に踏み切った場合の影響をめぐる懸念から新興国市場 に関心が集まり、インドルピーが過去最安値を更新。インドネシアでも通貨ルピアや株価 が下落し、トルコ中銀はリラ支援に向け翌日物貸出金利を引き上げた。 RBSの米金利ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は、新興国通貨の下落が続く 中であらゆるリスク資産にマイナス影響が出始めていると指摘し、足元ではこうした流れ が米国債への買いにつながっているとの見方を示した。 FRBが早期に債券買い入れ縮小に着手する可能性があるとの観測を背景に、米10 年債利回りは5月上旬以降、1%ポイント超上昇していた。買い入れ縮小の影響をめぐる 不透明感から投資家が取引に消極的になっていたほか、利回り低下を見込んでいた向きは ポジションの手仕舞いを迫られる格好となった。 最近の利回り上昇を受け、この日は一部の投資家の間で買いが戻り、指標10年債U S10YT=RR利回りは2.83%に低下。前日は一時2.90%まで上昇し、2年ぶり高水 準をつけていた。 INGインベストメント・マネジメント米国部門のグローバル金利運用担当者ジェイ ク・ロワリー氏は、相場が値ごろ感のある水準に達したとの見方を示した。 市場の関心は21日に発表される7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録に 集まる。ロイターが前週実施したエコノミスト調査では、FRBが9月17─18日のF OMCで債券買い入れ縮小を発表するとの予想が大勢を占めた。また、最初の縮小規模は 150億ドルと予想されている。 FRBはこの日、2024年から2031年までに償還を迎える国債9億4200万 ドルを買い入れた。 Tボンド先物9月限 は31/32高の131─11/32。 Tノート先物9月限 は18/32高の125─5.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+1.00)