米金融・債券市場＝利回り上昇、米緩和縮小の道筋変わらずとの見方

[ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (1942GMT) 95*03.00(‐0*27.50)=3.9041% 前営業日終盤 95*30.50(+0*25.75)=3.8538% 10年債 (1942GMT) 96*24.00(‐0*16.00)=2.8769% 前営業日終盤 97*08.00(+0*17.50)=2.8179% 5年債 (1942GMT) 98*25.75(‐0*12.50)=1.6277% 前営業日終盤 99*06.25(+0*09.75)=1.5447% 2年債 (1942GMT) 99*24.75(‐0*01.50)=0.3673% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.75)=0.3429% 21日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、30年債利回りは2011年8 月以来の高水準をつけた。米連邦準備理事会(FRB)が発表した7月の連邦公開市場委 員会(FOMC)の議事録では、債券買い入れ縮小の開始時期について新たな手掛かりは ほとんど示されなかったが、市場は早期縮小観測を維持する結果となった。 議事録によると、7月30─31日のFOMCでは数人の当局者が債券買い入れの規 模を「幾分縮小する」時期が近いと主張した一方、慎重さを求める意見も出た。 終盤の取引で指標10年債 は16/32安。利回りは約2.88%と、 前日終盤の2.82%から上昇した。 30年債 は1ポイント超下落。利回りは3.919%に上昇し、201 1年8月以来の高水準をつけた。 Tボンド先物9月限 は17/32安の130─26/32。 Tノート先物9月限 は14.50/32安の124─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.50)