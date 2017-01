UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、米緩和縮小の道筋変わらずとの見方

(レート表を更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 94*26.00(‐1*04.50)=3.9207% 前営業日終盤 95*30.50(+0*25.75)=3.8538% 10年債 (2105GMT) 96*20.00(‐0*20.00)=2.8917% 前営業日終盤 97*08.00(+0*17.50)=2.8179% 5年債 (2105GMT) 98*23.75(‐0*14.50)=1.6410% 前営業日終盤 99*06.25(+0*09.75)=1.5447% 2年債 (2105GMT) 99*24.75(‐0*01.50)=0.3673% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.75)=0.3429% 21日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、30年債利回りは2011年8 月以来の高水準をつけた。米連邦準備理事会(FRB)が発表した7月の連邦公開市場委 員会(FOMC)の議事録では、債券買い入れ縮小の開始時期について新たな手掛かりは ほとんど示されなかったが、市場は早期縮小観測を維持する結果となった。 議事録によると、7月30─31日のFOMCでは数人の当局者が債券買い入れの規 模を「幾分」縮小する時期が近いと主張した一方、慎重さを求める意見も出た。 パシフィック・オルタナティブ・アセット・マネジメント・カンパニー(PAAMC O)の運用担当者サム・ディエドリッチ氏は議事録について、比較的早期の縮小開始を示 唆する内容との見方を示し、「成長は緩やかで、予想以上の強さではないものの、財政面 の逆風に対しかなりの抵抗力を見せている」と指摘した。 議事録の発表前には、複数のFRB当局者が早期の緩和縮小についてより強い懸念を 示した可能性があるとの見方が一部で広がり、米国債利回りが低下した。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者メアリー・ベス・フィッシャー氏は「 市場はハト派的な方向に傾いていた。議事録の内容が非常にハト派的で、FRBのインフ レ懸念の拡大が示されるとの期待が出ていたが、実際にはそうした記述はなかった」と述 べた。 終盤の取引で指標10年債 は16/32安。利回りは約2.88%と、 前日終盤の2.82%から上昇した。 30年債 は1ポイント超下落。利回りは3.919%に上昇し、201 1年8月以来の高水準をつけた。 最近の金利上昇で住宅市場の回復が妨げられるとの懸念が出る中でも、米経済成長は 引き続き堅調さを示している。 全米リアルター協会(NAR)がこの日発表した7月の中古住宅販売戸数は2009 年11月以来の高水準となり、ローン金利上昇による住宅市場回復への影響が限定的にと どまっていることが裏付けられた。 アナリストの多くは、経済成長が順調に推移すれば、米国債利回りは引き続き上昇す るとみている。PAAMCOのディエドリッチ氏は、金利が徐々に上昇する期間が長期化 するだろうと指摘。金利は急激な上昇と緩やかな調整を繰り返す公算で、変動が大きくな るとの見方を示した。 一方で、目先の債券売りはほぼ一巡したとの見方もある。プルデンシャル・フィクス トインカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティップ氏は、8割程度まで売りは出 尽くしたとの見解を示した。 22日からはワイオミング州ジャクソンホールで毎年恒例の経済シンポジウムが開催 される。ただ、今年はバーナンキFRB議長の欠席が決まっている。 Tボンド先物9月限 は17/32安の130─26/32。 Tノート先物9月限 は14.50/32安の124─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.50)