23日の国内・海外経済指標と行事予定

(23日現在) [東京 23日 ロイター] - *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 07:00 8月ロイター企業調査 10:00 東芝 四日市工場 第5製造棟 第二期工事 起工式 12:00 東京電力 吉田昌郎元福島第1原発所長「告別の会」 13:00 武藤敏郎元日銀副総裁が「日本経済再生のために、安倍政権がとるべき経済 政策について」のテーマで講演(日本記者クブ) 16:00 経産省汚染水処理対策委員会 16:45 公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議 東京電力 福島第一原子力発電所の現地調査の実施 ●海外指標など 22日(木) 07:58GMT 8月ユーロ圏総合PMI速報値 07:58GMT 8月ユーロ圏製造業PMI速報値 07:58GMT 8月ユーロ圏サービス部門PMI速報値 12:30GMT 米新規失業保険申請件数(労働省) 12:58GMT 8月米製造業PMI速報値(マークイット) 13:00GMT 6月米住宅価格指数(連邦住宅金融局) 14:00GMT 7月米景気先行指数(コンファレンス・ボード) 15:00GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 15:00GMT 米財務省2年・5年・7年債入札条件 17:00GMT 米財務省インフレ指数連動5年債入札 18:00GMT フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演(米オーランド) 米カンザスシティー地区連銀経済シンポジウム(ジャクソンホール、24日まで) ==海外主要企業決算発表予定== Abercrombie & Fitch Co. Gap Inc. PeroChina Co Ltd 23日(金) 02:00GMT 1─7月対中国海外直接投資 (商務省) 06:00GMT 第2・四半期独GDPの詳細(連邦統計庁) 08:30GMT 第2・四半期英GDP改定値(国立統計局) 14:00GMT 7月米新築1戸建て住宅販売(商務省) ==海外主要企業決算発表予定== BYD Co Ltd Sinopec Corp