23日の国内・海外経済指標と行事予定

(２３日現在) ［東京 ２３日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０７：００ ８月ロイター企業調査 １０：００ 東芝 四日市工場 第５製造棟 第二期工事 起工式 １２：００ 東京電力 吉田昌郎元福島第１原発所長「告別の会」 １３：００ 武藤敏郎元日銀副総裁が「日本経済再生のために、安倍政権がとるべき経済 政策について」のテーマで講演（日本記者クブ） １６：００ 経産省汚染水処理対策委員会 １６：４５ 公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議 東京電力 福島第一原子力発電所の現地調査の実施 ●海外指標など ２２日（木） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １３：００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １４：００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 １８：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（米オーランド） 米カンザスシティー地区連銀経済シンポジウム（ジャクソンホール、２４日まで） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Abercrombie & Fitch Co. Gap Inc. PeroChina Co Ltd ２３日（金） ０２：００ＧＭＴ １─７月対中国海外直接投資 （商務省） ０６：００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局） １４：００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ BYD Co Ltd Sinopec Corp