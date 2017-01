米金融・債券市場＝5年債利回りが2年ぶり高水準、金利見通し不透明で

[ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2006GMT) 95*21.00(+0*27.00)=3.8711% 前営業日終盤 94*26.00(‐1*04.50)=3.9207% 10年債 (2006GMT) 96*20.00( 0*00.00)=2.8918% 前営業日終盤 96*20.00(‐0*20.00)=2.8917% 5年債 (2006GMT) 98*17.25(‐0*06.50)=1.6845% 前営業日終盤 98*23.75(‐0*14.50)=1.6410% 2年債 (2006GMT) 99*23.25(‐0*01.50)=0.3918% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*01.50)=0.3673% 22日の米金融・債券市場では5年債利回りが上昇し、2年ぶり高水準をつけた。米 連邦準備理事会(FRB)の金利引き上げは当分先との思惑から期間5年以下の債券ポジ ションを積んでいた投資家が、前日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録で利上げ時 期に関する新たな手掛かりが得られなかったことを受けて売りに動いた。 5年債 利回りは1.70%に上昇。21日のFOMC議事録発表前は1. 55%だった。 5年債と30年債 の利回り格差は220ベーシスポイント(bp)と、 前日の230bpから縮小し、7月11日以来のタイトな水準となった。 Tボンド先物9月限 は7/32安の130─19/32。 Tノート先物9月限 は14.50/32安の124─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (+1.50)